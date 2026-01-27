Општина Билећа свечаном литијом обиљежила крсну славу - Савиндан

27.01.2026
12:12
Коментари:0
Светом архијерејском литургијом, свечаном литијом и ломљењем колача данас су Саборни храм Светог Саве у Билећи и општина Билећа прославили крсну славу – Савиндан.
Свету архијерејску литургију служио је митрополит захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, који је подсјетио на значај и примјер првог српског Архиепископа и утемељивача Српске православне цркве Светог Саве.
Након ломљења славског колача, биће одржана и Светосавска академија, на којој ће бити уручена признања заслужном појединцу, колективу и спортисти општине Билећа за 2025. годину.
Светосавска повеља општине Билећа биће уручена проф. др Петру Сворцану. Сворцан, родом Билећанин, истакнути је стручњак, специјалиста интерне медицине, са субспецијализацијом из гастроентерологије и хепатологије.
Најновије
Најчитаније
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Тренутно на програму