У паду водостај ријеке Босне у Добоју

Извор:

СРНА

27.01.2026

08:39

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Водостај ријеке Босне у Добоју је у паду и испод је коте редовне одбране од поплава , подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Водостај је у 7.30 часова износио 142 центиметра, а у 2.30 био је 183 центиметра, док је синоћ у 22.30 часова износио 210 центиметара.

Нулта кота водостаја Босне за Добој износи 137 центиметара.

Висина коте редовне одбране од поплава у Добоју је 300 центиметара, а 450 ванредне.

Највећи водостај Босне измјерен је 15. маја 2014. године када је износио 721 центиметар.

vodostaj

rijeka Bosna

Добој

