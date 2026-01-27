У паду водостај ријеке Босне у Добоју

Извор:
СРНА
27.01.2026
08:39

Водостај ријеке Босне у Добоју је у паду и испод је коте редовне одбране од поплава , подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Водостај је у 7.30 часова износио 142 центиметра, а у 2.30 био је 183 центиметра, док је синоћ у 22.30 часова износио 210 центиметара.
Нулта кота водостаја Босне за Добој износи 137 центиметара.
Висина коте редовне одбране од поплава у Добоју је 300 центиметара, а 450 ванредне.
Највећи водостај Босне измјерен је 15. маја 2014. године када је износио 721 центиметар.
