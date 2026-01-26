Logo
Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

Извор:

СРНА

26.01.2026

19:48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику
Фото: Град Зворник

Пораст водостаја Дрине очекује се вечерас, а надлежне службе града Зворника прате стање на терену и налазе се у приправности, саопштено је из Градске управе.

Проток Дрине на Хидроелектрани "Бајина Башта" данас је износио око 1.300 кубних метара у секунди, док је проток на Хидроелектрани "Мали Зворник" износио око 680 кубних метара у секунди, што је на нивоу пројектованог водостаја.

Полиција Црна Гора

Регион

Покушао да убије пса луталицу, па погодио брата

У Зворничком језеру је ниво воде унапријед снижен ради безбједног прихвата већих дотока и спречавања наглог раста водостаја Дрине.

