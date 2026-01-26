Бањалучани се гуше у смогу: Ни маске не могу помоћи

Извор:
Бањалучани и даље удишу ваздух који је опасан по здравље. Индекси загађења протеклих дана су у црвеном. А да локалне власти немају конкретне мјере поводом ове дугогодишње проблематике, говори и чињеница да све што мисле урадити смјештено је у једну реченицу а која се тиче више администрације. Без упозорења, без препорука и заштите грађана. Све то неопходно је како би се коначно створила нада да градска управа ради нешто по овом питању.
"Град Бања Лука је раније урадио Нацрт краткорочног плана за смањење концентрација загађујућих материја у ваздуху на подручју Бање Луке. Овај Нацрт је усвојила Скупштина Града, а након финализације, исти је послат у Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију на сагласност", тврде из Градске управе Бањалука.
Парадокс је, кажу љекари, да је Бањалука у вријеме када је имала развијену индустрију била мање загађена него данас. Данас, без озбиљне индустрије, али и без озбиљних рјешења, ваздух постаје све опаснији нарочито за хроничне болеснике, дјецу и старије, најугроженије групе о којима се најмање води рачуна.
"Што мање на улицама то боље то је оно што можемо у најкраћем рећи, а кажем локалне власти морају предузети ја знам да је све што се могло савјетовати скупи захвати како ријешити проблем гријања у постојећим околностима и свједоци смо да се у суштини озбиљно и не разговара да су грађани препуштени сами себи", упозорава је специјалиста интерне медицине и породичне медицине Раде Дујаковић.
Док надлежни још разматрају планове и нацрте, грађани плаћају цијену, својим здрављем. Умјесто рјешења – маске, као дјелимична помоћ, умјесто чистог ваздуха – савјети како да га што мање удишемо. Љекари упозоравају да су то тек привремене мјере, које не рјешавају узрок проблема, већ само ублажавају посљедице по здравље.
"Маске могу бити само дјелимична помоћ они не могу ријешити проблем, они који имају могућност изаћи ван градске зоне да оду на неку планину кад имају за то прилике да удахну чистог ваздуха да превенирају погоршање здрав стања кад су у питању хроничне плућне срчане болести", додаје Дујаковић.
А као и до сада грађани ће и даље дисати посљедице, а не рјешења. Питање је само још колико упозорења и здравствених апела је потребно да стварност проблема пређе са папира у стварност.
