Logo
Large banner

Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Извор:

Агенције

26.01.2026

19:25

Коментари:

0
Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Вода се најчешће сматра најбољим избором за хидрацију, али научници су открили да одређена пића могу дуже задржати течност у тијелу.

Истраживање показује да састав напитка има важну улогу у томе колико ће тијело остати хидрирано, а не само количина унесене течности.

блокада превозници

Регион

Нова правила ЕУ закочила транспорт: Блокирани теретни гранични прелази

Млијеко

Управо је млијеко истакнуто као изненађујуће ефикасна опција за дуготрајнију хидрацију, показала је студија Универзитета Ст. Андревс у Шкотској.

Према резултатима истраживања, пића која садрже мање количине масти, протеина и шећера помажу тијелу да дуже задржи течност, а млијеко се у том смислу показало ефикаснијим од воде.

Аутор студије Роналд Маугхан, професор на Медицинском факултету Универзитета Ст. Андревс, објаснио је да нутритивни састав млијека успорава пражњење течности из желуца.

Лактоза, протеини и масти помажу одржати стабилнију хидрацију током дужег времена, док натријум у млијеку придоноси задржавању воде у тијелу и смањује количину произведеног урина, на сличан начин као оралне рехидрацијске отопине које се користе код дехидрације.

policija Srbija

Србија

Држављанин БиХ ухваћен у дивљачкој вожњи у Србији, возио 206 на сат

Коментар дијететичарке

Налазе је коментарисала и дијететичарка Мелиса Мајумдар, која није учествовала у истраживању. Истакнула је да електролити попут натријума и калијума побољшавају хидрацију, док калорије у пићима успоравају пражњење желуца и отпуштање урина.

Уз то, стручњаци наводе да млијеко осигурава осам есенцијалних нутријената, укључујући калцијум, а према ЕУ регистру прехрамбених и здравствених тврдњи, храњиве материје из млијека доприносе нормалном функционисању бројних тјелесних процеса.

Подијели:

Тагови:

Млијеко

dehidracija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

Свијет

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

43 мин

0
Савјет министара усвојио програм рада за 2026. годину

БиХ

Савјет министара усвојио програм рада за 2026. годину

52 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Апелација СДА И ДФ за провјеру уставности Владе Српске још једна зла намјера политичког Сарајева

1 ч

4
Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

БиХ

Кошарац: Подршка протесту домаћих и регионалних превозника

1 ч

0

Више из рубрике

Научници тврде да је ово најздравији начин испијања кафе

Здравље

Научници тврде да је ово најздравији начин испијања кафе

2 ч

0
Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

Здравље

Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

4 ч

0
Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

Здравље

Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

2 д

0
Умор главобоља

Здравље

Зашто жене имају чешће мигрену него мушкарци

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

48

Очекује се пораст водостаја Дрине у Зворнику

19

46

Требињски средњошколци чекају нормално гријање

19

44

Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

19

40

Покушао да убије пса луталицу, па погодио брата

19

38

Меморијална академија у знак сјећања на жртве Холокауста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner