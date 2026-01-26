Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Извор:
Вода се најчешће сматра најбољим избором за хидрацију, али научници су открили да одређена пића могу дуже задржати течност у тијелу.
Истраживање показује да састав напитка има важну улогу у томе колико ће тијело остати хидрирано, а не само количина унесене течности.
Управо је млијеко истакнуто као изненађујуће ефикасна опција за дуготрајнију хидрацију, показала је студија Универзитета Ст. Андревс у Шкотској.
Према резултатима истраживања, пића која садрже мање количине масти, протеина и шећера помажу тијелу да дуже задржи течност, а млијеко се у том смислу показало ефикаснијим од воде.
Аутор студије Роналд Маугхан, професор на Медицинском факултету Универзитета Ст. Андревс, објаснио је да нутритивни састав млијека успорава пражњење течности из желуца.
Лактоза, протеини и масти помажу одржати стабилнију хидрацију током дужег времена, док натријум у млијеку придоноси задржавању воде у тијелу и смањује количину произведеног урина, на сличан начин као оралне рехидрацијске отопине које се користе код дехидрације.
Налазе је коментарисала и дијететичарка Мелиса Мајумдар, која није учествовала у истраживању. Истакнула је да електролити попут натријума и калијума побољшавају хидрацију, док калорије у пићима успоравају пражњење желуца и отпуштање урина.
Уз то, стручњаци наводе да млијеко осигурава осам есенцијалних нутријената, укључујући калцијум, а према ЕУ регистру прехрамбених и здравствених тврдњи, храњиве материје из млијека доприносе нормалном функционисању бројних тјелесних процеса.
