Савјет министара усвојио програм рада за 2026. годину

Извор:
СРНА
26.01.2026
18:57
Коментари:0
Савјет министара једногласно је усвојио Програм рада за 2026. годину, на приједлог Кабинета предсједавајуће Борјане Кришто.
Програм рада садржи преглед активности које Савјет министара планира реализовати у 2026. години, на основу приједлога институција БиХ које доприносе остварењу усвојених стратешких циљева и приоритета из Стратешког оквира институција БиХ до 2030. године, као и Средњорочног програма рада Савјета министара БиХ за период од 2026. до 2028. године.
Савјет министара остаје посвећен спровођењу приоритетних задатака који произлазе из докумената Европске комисије у процесу приступања ЕУ, обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању, као и раније преузетих обавеза у вези са спровођењем Агенде 2030 УН, саопштено је Савјета министара.
На данашњој сједини усвојена је и Детаљна анализа документа "Програм реформи БиХ", коју је, на захтјев Савјета министара, припремила Дирекција за економско планирање, у складу са закључцима Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ.
Циљ анализе је да се доносиоцима одлука пруже информације о садржају Реформске агенде БиХ, њеним приоритетима и оперативним корацима неопходним за спровођење, уз нагласак на повезаност реформи са европским интеграцијама, одрживим економским растом и јачањем институција.
Општи циљ Реформске агенде усмјерен је на изградњу функционалне и одрживе економије, као и јачање институција и владавине права, док су специфични циљеви фокусирани на реформске приоритете у областима демократије, енергетике, дигитализације, образовања, запошљавања и социјалне политике.
Савјет министара усвојио је и Одлуку о оснивању Одбора за Роме при Савјету министара БиХ, на приједлог Министарства за људска права и избјеглице.
Одбор је основан као стручно, савјетодавно и координационо тијело при Савјету министара и има 18 чланова, од којих је девет представника институција БиХ, а девет представника ромских невладиних организација, са замјенским члановима.
Надлежности Одбора обухватају разматрање, иницирање, праћење и давање препорука у вези са свим питањима од значаја за унапређење положаја Рома у Босни и Херцеговини, у складу са важећим законодавством и међународним обавезама БиХ.
ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О ПРИМЈЕНИ ПУНЕ КУМУЛАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ БиХ И ЕФТА
Савјет министара донио је данас одлуку о примјени пуне кумулације у оквиру Споразума о слободној трговини између БиХ и држава Европске асоцијације за слободну трговину /ЕФТА/, након што су надлежне институције за област привреде дале позитивна мишљења.
Одлука је усвојена на приједлог Министарства спољне трговине и економских односа, саопштено је из Савјета министара.
Овом одлуком проширује се примјена пуне кумулације на увоз текстилних производа обухваћених главама од 50 до 63 важећих царинских тарифа, у складу са Споразумом о слободној трговини између БиХ и држава ЕФТА.
Из Савјета министара истичу да је одлука усклађена са Додатком Одлуке Заједничког одбора Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским преференцијалним правилима поријекла од 7. децембра 2023. године, којом је измијењена та конвенција.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће се 60 дана од дана објављивања, што омогућава благовремено информисање и припрему свих заинтересованих страна за њену примјену, напомиње се у саопштењу.
На данашњој сједници усвојена је информација Министарства цивилних послова о имплементацији Приоритета за развој високог образовања у БиХ за период од 2016. до 2026. године, која ће бити достављена надлежним институцијама у БиХ.
У информацији је дат преглед реализованих активности и остварених резултата у периоду од 2022. до 2024. године, груписаних у седам кључних области: добро управљање и менаџмент, ресурси, повезаност тржишта рада и високог образовања, стандарди квалификација, студентско искуство, интернационализација и статистика, наводи се у саопштењу.
Савјет министара примио је к знању појединачне извјештаје ревизије учинка Канцеларије за ревизију институција БиХ који се односе на енергетску ефикасност у институцијама БиХ, доношење и примјену етичког кодекса, обезбјеђивање конкуренције у јавним набавкама, уједначено распоређивање запослених унутар платних разреда, као и утврђивање царинске вриједности кориштених возила.
Саша Марић именован је за омбудсмана за заштиту потрошача БиХ, као најуспјешнији кандидат након окончане конкурсне процедуре.
Савјет министара разријешио је Емину Јахић дужности директора Агенције за осигурање БиХ, због одласка у пензију, те је наложио Агенцији за државну службу БиХ да хитно покрене поступак за избор и именовање директора ове агенције.
За вршиоца дужности директора Агенције за осигурање БиХ именован је Адем Золота, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на период од три мјесеца, почев од 17. фебруара 2026. године.
Савјет министара прихватио је и мишљење Агенције за државну службу БиХ са конкурсном документацијом, а за директора и замјеника директора Архива БиХ именовани су Данијела Мрда и Един Велаџић, као најуспјешнији кандидати након спроведене процедуре јавног конкурса.
