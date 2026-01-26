Овако је пао убица Живка Бакића

Извор:
Припадници Министарства унутрашњих послова ПУ за град Београд, УКП, Трећег одјељења, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су А. Д. (35), због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство Живка Бакића (43).
Александар Д. (35) се сумњичи да је 16. јануара ове године, у насељу Трешња код Сопота, испалио више пројектила у Живка Бакића који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
Како се може видјети на снимку, припадници УКП су га моментално савладали, оборили на земљу и ставили му лисице и том приликом спречили сваку могућност да побјегне.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву на даље поступање.
Подсјетимо, Живко Бакић се већ неко вријеме налазио у кућном притвору са наногицом због шверца кокаина и у сачекуши га изрешетао насред шумског пута.
Бакићево тело на шумском путу пронашли су његови пријатељи који су алармирали полицију и хитну помоћ. Када су истражитељи стигли, затекли су неколико младића који су се представили као његови другови.
Бакић се теретио за шверц 324 килограма кокаина и судило му се пред Специјалним судом. Наводно је у посао с дрогом ушао преко пријатеља и сарадника Зорана Јакшића, званог "човек са 1000 лица", који је прошле године преминуо под неразјашњеним околностима у затвору у Перуу.
Према незваничним информацијама, Бакић се сумњичио да је дрогу у Еквадору куповао директно од произвођача а Јакшић му је био "главни човек за контакт".
Како се сумњало, Јакшић и Бакић су одржавали контакт преко Скај апликације и док је човек са 1000 лица био у перуанском затвору.
Бакић и његова криминална група ухапшени су у септембру 2023. а он је раније био познат као фудбалер и наводно је живео на Ибици.
Иначе, и један од његових најближих сарадника, Саша Момчиловић убијен је у августу 2024. у близини Марбеље.
