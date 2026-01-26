Судбински преокрет за ова 3 знака: У наредном периоду чека их олакшање

Logo
26.01.2026

17:53

Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Након 25. јануара 2026. године долази до важне астролошке промјене која доноси олакшање и осјећај сигурности. Овај лунарни транзит помаже да сагледамо резултате свог труда и да препознамо шта у животу заиста има вриједност.

Како се енергија смирује, постаје јасније гдје стојимо и шта смо успјели да изградимо. Ови хороскопски знаци, период након 25. јануара доживјеће побољшање квалитета живота, више мира и осјећај да се ствари коначно крећу у правом смјеру.

Туча-Тузла-26012026

Хроника

Туча у центру града: Једна особа завршила у болници

Бик – финансије и животни услови иду набоље

Уласком Мјесеца у ваш знак, живот почиње да дјелује стабилније и предвидљивије. Ситуације које су вам изазивале стрес полако се рјешавају, а ви добијате прилику да се опустите и уживате у ономе што сте постигли. Финансијска ситуација се поправља, а животни услови постају повољнији.

Можда још увијек не примјећујете колико вам је заправо добро, али резултати вашег стрпљења и рада долазе до изражаја. Све што се сада дешава није случајно. Иако је напредак био спорији него што сте очекивали, улазите у фазу сигурности и стабилности какву сте прижељкивали.

Близанци – мање менталног притиска, више јасноће

За Близанце, период након 25. јануара доноси значајно растерећење. Мјесец у Бику помаже вам да утишате мисли и ослободите се менталне напетости која вас је исцрпљивала. То се може одразити кроз бољи сан, већу концентрацију и лакше доношење одлука.

Висибаба

Градови и општине

Процвјетале висибабе у Новом Граду

Умјесто сталне журбе и расипања енергије, бирате једноставнији ритам живота. Повлачење из непотребних разговора и ситуација доноси вам мир и осјећај контроле. Управо та промјена доноси примјетно побољшање свакодневице.

Шкорпија – завршетак драме и почетак стабилности

Око 25. јануара долази до важне унутрашње промјене. Под утицајем Мјесеца у Бику, постајете свјесни колико вам је мир потребан. Губите стрпљење за драму и конфликте и свјесно бирате стабилност и једноставност.

Јасније уочавате ко вам прија, а ко вам одузима енергију. Иако одлуке које доносите могу дјеловати строго, оне су неопходне како бисте заштитили себе. Овим путем градите мирнији, срећнији и уравнотеженији живот.

