Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада

Признати грешку многима није једноставно, нарочито када је у игри понос, потреба за контролом или снажан осјећај идентитета.
У неким случајевима људи су свјесни да су погријешили, али им је тешко то изговорити наглас. Код њих извињење не долази спонтано, него тек након унутрашње борбе. Према звијездама, људи рођени у три знака најтеже признају да су погријешили, преноси Индекс.
Људи рођени под овим знаком познати су по тврдоглавости и снажном увјерењу да знају што раде. Када погријеше, тешко им је признати јер то доживљавају као губитак стабилности и контроле. Умјесто извињења, често бирају ћутање или чекају да се ситуација сама смири. Имају потребу задржати осјећај сигурности, чак и ако то значи игнорисати властиту грешку. Извињење долази тек када су потпуно сигурни да неће бити искориштена против њих.
Људи рођени у овом знаку снажно се идентификују са својом сликом о себи и начином на који их други доживљавају. Признање грешке за њих често значи ударац на понос и самопоуздање. Умјесто да се извињење, склонији су објашњавати своје поступке или пребацивати фокус на друге околности. Иако дјелују самоувјерено, иза тога се често крије страх од губитка поштовања. Извињење долази тек када осјећају да њихов углед неће бити доведен у питање.
Људи рођени под овим знаком тешко признају грешку јер не воле показивати рањивост. Имају снажан унутарњи свијет и често све проживљавају интензивно, али то ријетко показују отворено. Умјесто извињења, повлаче се или покушавају задржати контролу над ситуацијом. Признање грешке доживљавају као емоционални ризик. Када се ипак испричају, то је обично након дугог размишљања и унутрашњег процеса.
