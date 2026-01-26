Logo
Euronews

Месар открио зашто су чварци папрено скупи

Укусни, хрскави, слани. За гурмане чварци су незаобилазан дио трпезе, посебно током зиме. Некада нуспроизвод од клања свиња, данас, због цијене која иде и до 40 КМ по килограму, могу се сврстати у деликатесе.

Провјеравали смо зашто је ово некада "сиротињско јело" сада толико на цијени.

"За добре чварке потребна је добра воља. Мора прво да се одвоји сланина од свиње, да се стави у казан, сипа се око 10 одсто воде и креће полако да се крчка - каже мјештанин Каменице Милан Поповић.

Од узгоја свиње до готовог производа прође бар годину дана, а свиња је све мање и све то утиче на цијену.

"Чварци су скупи управо зато што више нико не држи свиње у селу - једноставно, не можеш ни свињу да купиш, ни маст, ни ништа. Некад је било брдо свиња: свака кућа по двије-три је имала па је било и масти колико хоћеш, па су и свиње биле масније, све је то ишло у корист чварака. А данас… од сто килограма кад топиш, ако будеш имао среће, добијеш 7–8 кила чварака. И то је то", рекао је месар из Каменице, Драган Благојевић.

"Људи имају много обавеза, а све то могу да купе у продавници, готов производ", додаје Поповић.

А тај готов производ плаћају најмање 1.500 динара по килограму. Колико је килограм пршуте, на примјер.

"Све се данас промијенило: стоке је све мање, народа све више. Све то утиче на цијену. То је процес 5–6 сати, можда и дуже, на овако хладном времену", каже месар из Ниша Ђорђе Костић.

Додао је да су чварци изузетно тражени, да неки питају за цијену, док друге занима квалитет.

"Некад, кад се то није јело често – шкембићи, чварци – то није било на цијени. А сада је то у моди. Тако је кос нас, мода се прати, и онда зато су скупи", рекао је један Нишлија.

Тешко им је одолети, па се купују и на мало. Избор је велики, али они који их праве кажу, нема ништа боље од домаћег производа.

"Чварак је најбољи кад се склони из казана, кад се извади, док је врућ. Онда је најслађи", закључио је Благојевић.

(Јуроњуз)

