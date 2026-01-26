Logo
Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ

Извор:

АТВ

26.01.2026

12:15

Коментари:

1
Превозници из БиХ и региона блокирали теретне граничне прелазе са ЕУ
Фото: АТВ

Превозници из цијелог региона данас ће блокирати граничне прелазе, а у БиХ очекује се да се окупи њих око 5.000.

Само на Граничном прелазу Градишка очекује се њих око 900.

Окупљање је планирано да почне у 12 сати.

Кључни захтјеви превозника су: Изузеће професионалних возача из правила "90 дана у 180 дана", признавање статуса радника, а не туриста или миграната приликом преласка границе, хитна реакција Европске комисије на апеле из земаља Балкана.

"Негдје 17 милиона становника, суочиће се са поремећајем начина снабдијевања. Да ли ће и на који начин Европска комисија остати нијема пи својим питањима, видјећемо", каже за АТВ Велибор Пеулић главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ.

Пеулић појашњава да Европска комисија још увијек нема одговорно питање за проблем људи са Балкана. Анализа говори да је у протеклих годину дана било преко 100 депортација, а исто толико и затворских дана за возаче који су обављали свој посао.

"Ако ви улазите помоћу ЕЕС система, означите само да је то професионални возач и ми смо тај проблем ријешили", наглашава Пеулић и додаје да ће сви робни токови од Македоније па све до ријеке Уне бити блокирани.

Коментари (1)
