Пеулић за АТВ: Сутра у 12 сати, 17 милиона становника ће се суочити са поремећајем начина снабдијевања

Сутра у 12 сати 17 милиона становника ће се суочити са поремећајем начина снабдијевања, рекао је за АТВ Велибор Пеулић главни координатор Конзоријума Логистика БиХ.
"Сутра у 12:00, негдје 17 милиона становника, суочиће се са поремећајем начина снабдијевања. Да ли ће и на који начин Европска комисија остати нијема пи својим питањима, видјећемо", каже Велибор Пеулић главни координатор Конзоријума Логистика БиХ.
Пеулић појашњава да Европска комисија још увијек нема одговорно питање за проблем људи са Балкана. Анализа говори да је у протеклих годину дана било преко 100 депортација, а исто толико и затворских дана за возаче који су обављали свој посао.
"Ако ви улазите помоћу ЕЕС система, означите само да је то професионални возач и ми смо тај проблем ријешили", наглашава Пеулић и додаје да ће сви робни токови од Македоније па све до ријеке Уне бити блокирани.
