"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Више од 50 одсто превозника није кренуло на пут преко граничног прелаза Градишка због огромних гужви које су могле да се избјегну да је отворен нови прелаз, што је довело до знатних губитака, изјавио је Срни предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске Никола Грбић.

Грбић је оцијенио да је бесмислено кретати на гранични прелаз на којем се возач задржи седам, 10, па и 12 часова, што је, како је навео, једно радно вријеме.

Он је навео да ауто-превозници немају економску оправданост да крећу у таквим условима, јер возач мора да буде плаћен, да ли чекао или возио.

- Сувишно је говорити која су штета и губици због неотварања новог граничног прелаза на Градишци. У путничком саобраћају је колапс. Помјеримо се 500 метара или километар, два за девет или 10 часова, онда је то велики успјех, али то је БиХ - рекао је Грбић, те додао да је све то жалосно.

Напоменуо је да је огроман новац уложен у нови гранични прелаз, те је апеловао на одговорне да га што прије отворе, како би слике које путници гледају више од 10 година постале прошлост.

- Дај Боже да постану прошлост, али гледамо их већ 10 година - додао је Грбић.

Отварање новог граничног прелаза између Хрватске и БиХ код Градишке било је планирано за 11. децембар, али је одгођено након што члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крнић по четврти пут није подржао измјене правилника потребне за формирање царинске испоставе и распоред царинских службеника.