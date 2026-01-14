Logo
Large banner

"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"

Извор:

СРНА

14.01.2026

11:27

Коментари:

0
"Превозници трпе огромне губитке због граничног прелаза у Градишци"
Фото: АТВ

Више од 50 одсто превозника није кренуло на пут преко граничног прелаза Градишка због огромних гужви које су могле да се избјегну да је отворен нови прелаз, што је довело до знатних губитака, изјавио је Срни предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске Никола Грбић.

Грбић је оцијенио да је бесмислено кретати на гранични прелаз на којем се возач задржи седам, 10, па и 12 часова, што је, како је навео, једно радно вријеме.

Он је навео да ауто-превозници немају економску оправданост да крећу у таквим условима, јер возач мора да буде плаћен, да ли чекао или возио.

ГП Градишка

Република Српска

Вишковић: Надам се да је "експерт" Крњић гледао апокалиптичне призоре из Градишке

- Сувишно је говорити која су штета и губици због неотварања новог граничног прелаза на Градишци. У путничком саобраћају је колапс. Помјеримо се 500 метара или километар, два за девет или 10 часова, онда је то велики успјех, али то је БиХ - рекао је Грбић, те додао да је све то жалосно.

Напоменуо је да је огроман новац уложен у нови гранични прелаз, те је апеловао на одговорне да га што прије отворе, како би слике које путници гледају више од 10 година постале прошлост.

- Дај Боже да постану прошлост, али гледамо их већ 10 година - додао је Грбић.

Отварање новог граничног прелаза између Хрватске и БиХ код Градишке било је планирано за 11. децембар, али је одгођено након што члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крнић по четврти пут није подржао измјене правилника потребне за формирање царинске испоставе и распоред царинских службеника.

Подијели:

Тагови:

GP Gradiška

Зијад Крњић

prevoznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата

Друштво

На ГП Градишка чекања дужа и од четири сата

2 д

1
Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

Друштво

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

3 д

1
Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

БиХ

Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

4 д

1
Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић је симбол мржње ФБиХ према Српској

2 седм

3

Више из рубрике

Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

Друштво

Ваздух опасан у Броду, веома нездрав у Високом, Сарајеву и Илијашу

2 ч

0
Роду Благојевићу уручене гусле

Друштво

Роду Благојевићу уручене гусле

3 ч

1
Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

Друштво

Неочишћене улице и тротоари: Да ли имате право да одштету ако сте пали или слупали ауто

4 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Посебан датум у црквеном календару! Славимо три велика празника, ове обичаје ваља испоштовати

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner