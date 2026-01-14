Вишковић: Надам се да је "експерт" Крњић гледао апокалиптичне призоре из Градишке

Извор:
Апокалиптичним призорима са граничних прелаза Градишка и Градина протеклог викенда не би се свједочило да је прије нешто више од мјесец дана отворен нови прелаз у Чатрњи и мост преко Саве према Хрватској, изјавио је в.д. генералног директора Аутопутева Републике Српске Радован Вишковић.
Вишковић је рекао да се искрено нада да је све то гледао и Зијад Крњић, такозвани експерт Владе ФБиХ у Управном одбору УИО БиХ, који је у децембру тврдоглаво одбијао да да сагласност на измјене одређених правилника.
- Непрегледне, километарске колоне возила, вишесатна чекања, смрзавање на ниској температури, драматично пражњење резервоара, готово заглушујући звук аутомобилских сирена, вика, галама, незадовољство, нестрпљење, неизвјесност и очај на лицима људи, призори су који су прошлог викенда обишли свијет - навео је Вишковић.
Вишковић је додао да је Крњић својим одбијањем онемогућио отварање и почетак рада новог граничног прелаза, у исто вријеме када је Хрватска планирала да отвори новоизграђени прелаз на својој територији.
Он је истакао да је "експерт" Крњић, због једноставне административне процедуре, направио пакао од живота стотинама грађана, не само из Републике Српске, већ и из ФБиХ, који су новогодишње и божићне празнике одлучили да проведу у завичају.
- Да су знали шта их чека по повратку у привремена мјеста боравка и рада, вјерујем да се нико од њих не би одлучио да крене пут отаџбине крајем децембра - оцијенио је Вишковић.
Он је додао да призори из Градишке и Градине, боље од свих ријечи, говоре како би то изгледала БиХ да главну ријеч води политичко Сарајево, понајприје бошњачка политичка елита.
- Све што је у интересу Републике Српске и њених грађана, Сарајеву је прилика за нову блокаду, ново подметање и кочење. Управо на пројекту моста преко ријеке Саве било је јасно да оно што је Републици Српској у врху приоритета, БиХ није ни на крај памети - истакао је Вишковић за Срну.
Подсјетио је да је деценију и по Српска чекала тај мост, јер је углавном био колатерал у односима Сарајева и Загреба.
- Нажалост, чак и више од три године од када је завршена изградња, мост преко Саве остаје монета за поткусуривање и предмет уцјена званичног Сарајева првенствено према Бањалуци - сматра Вишковић.
Он је рекао да Српска нема информацију да ли ће на дневном реду наредне сједнице Управног одбора УИО БиХ поново бити питање измјена правилника и да ли ће "експерт" Крњић коначно промијенити став.
- Знамо да смо ми урадили све са своје стране да мрежа ауто-путева добије директну везу на европску транспортну мрежу и да тиме значајно повећамо приход од наплате путарине и фреквенцију саобраћаја на нашим дионицама ауто-путева. До када ћемо ми бити жртве некаквих ескперата и недобронамјерног бошњачког политичког врха, питање је на које немамо одговор - закључио је Вишковић.
