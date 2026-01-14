Logo
Large banner

Продановић: Од Владе Српске шест милиона КМ за више пројеката, међу којима и вртић

14.01.2026

10:17

Коментари:

0
Продановић: Од Владе Српске шест милиона КМ за више пројеката, међу којима и вртић

Влада Републике Српске одобрила је шест милиона КМ за капиталне и инфраструктурне пројекте у Братунцу у овој години, а милион КМ је већ и уплаћен што омогућава да општина до прољећа распише тендер и изабере извођача за изградњу вртића капацитета 300 мјеста, изјавио је начелник Лазар Продановић.

- То нам омогућава и да наставимо експропријацију земљишта за изградњу путне заобилазнице око урбаног дијела Братунца - рекао је Продановић и захвалио Влади Републике Српске.

Продановић је навео да је планирано и чишћење корита рјечица које протичу кроз Братунац, с циљем спречавања поплава које оне могу да изазову.

Према Продановићевим ријечима, средства Владе Републике Српске у овој години биће искориштена за наставак ширења градског водовода од Братунца до Кравице и Коњевић Поља, за замјену крова и реконструкцију спортске дворане, замјену кровова на постојећој згради обданишта и Основној школи "Вук Караџић", као и за санацију штете од поплаве и уређење излетишта "Рајска плажа", те у селу Тегаре.

- Биће настављено и уређење и асфалтирање локалних путева, те паркиралишта у Братунцу - рекао је Продановић за Срну.

Општини Братунац одобрено је шест милиона КМ у оквиру Програма јавних инвестиција за које ће, из буџета у овој години, бити издвојено 147.740.700 КМ. Влада Републике Српске одредила је приоритетне пројекте које ће подржати, међу којима и у Братунцу.

Подијели:

Таг:

Lazar Prodanović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нема изборне кампање за поновљене изборе

Република Српска

Нема изборне кампање за поновљене изборе

17 ч

0
Цвијановић: Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа

Република Српска

Цвијановић: Суд забрањује да се заједничким називају институције у којима раде три народа

17 ч

2
Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

Република Српска

Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

20 ч

8
Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

Република Српска

Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

20 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner