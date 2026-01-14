Продановић: Од Владе Српске шест милиона КМ за више пројеката, међу којима и вртић

14.01.2026
10:17
Коментари:0
Влада Републике Српске одобрила је шест милиона КМ за капиталне и инфраструктурне пројекте у Братунцу у овој години, а милион КМ је већ и уплаћен што омогућава да општина до прољећа распише тендер и изабере извођача за изградњу вртића капацитета 300 мјеста, изјавио је начелник Лазар Продановић.
- То нам омогућава и да наставимо експропријацију земљишта за изградњу путне заобилазнице око урбаног дијела Братунца - рекао је Продановић и захвалио Влади Републике Српске.
Продановић је навео да је планирано и чишћење корита рјечица које протичу кроз Братунац, с циљем спречавања поплава које оне могу да изазову.
Према Продановићевим ријечима, средства Владе Републике Српске у овој години биће искориштена за наставак ширења градског водовода од Братунца до Кравице и Коњевић Поља, за замјену крова и реконструкцију спортске дворане, замјену кровова на постојећој згради обданишта и Основној школи "Вук Караџић", као и за санацију штете од поплаве и уређење излетишта "Рајска плажа", те у селу Тегаре.
- Биће настављено и уређење и асфалтирање локалних путева, те паркиралишта у Братунцу - рекао је Продановић за Срну.
Општини Братунац одобрено је шест милиона КМ у оквиру Програма јавних инвестиција за које ће, из буџета у овој години, бити издвојено 147.740.700 КМ. Влада Републике Српске одредила је приоритетне пројекте које ће подржати, међу којима и у Братунцу.
