Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

Извор:

СРНА

13.01.2026

16:01

Фото: АТВ

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран честитао је свим грађанима Републике Српске православну Нову 2026. годину, пожељевши да је дочекају у добром здрављу и срећи окружени својим најмилијима.

Каран је пожелио свим грађанима Републике Српске да православна Нова година донесе напредак и благостање, те да буде година стабилности и просперитета.

"Срећно и благословено ново љето!", поручио је министар Каран.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба

Српска, Руска, Грузијска православна црква, Света Гора и Јерусалимска патријаршија, које поштују јулијански календар, у поноћ ће дочекати Нову годину.

