Каран: Нова година да донесе напредак и благостање

Извор:
СРНА
13.01.2026
16:01
Коментари:1
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран честитао је свим грађанима Републике Српске православну Нову 2026. годину, пожељевши да је дочекају у добром здрављу и срећи окружени својим најмилијима.
Каран је пожелио свим грађанима Републике Српске да православна Нова година донесе напредак и благостање, те да буде година стабилности и просперитета.
"Срећно и благословено ново љето!", поручио је министар Каран.
