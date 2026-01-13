Logo
Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати

13.01.2026

15:31

Цвијановић поручила Церићу: Босанска православна црква никада није и никада неће постојати
Фото: СРНА

Бивши поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић позива на оснивање босанске православне цркве. Бивши реисул - улема, муслиман, жели да одређује оквир православним вјерницима у БиХ, каква провокација, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Ово је подмукао удар на Српску православну цркву и њене вјернике, и то у данима када прослављамо најрадоснији хришћански празник - Божић. Умјесто честитке - увреда. Умјесто толеранције", напад на вјерске слободе. Умјесто поруке мира - опасна провокација", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Икс.

Цвијановићева додаје да је ово један у низу сарајевских напада на идентитет и права православних Срба.

Eпископ Сергиј

Република Српска

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

"Један дан нам оспоравају празнике, други дан надлежности и институције, а сада су ударили и на слободу вјероисповијести. Поручујем Церићу да босанска православна црква никада није постојала и да никада неће постојати, јер Срби припадају својој јединственој и недјељивој Српској православној цркви", додаје Цвијановић.

Таг:

Жељка Цвијановић

