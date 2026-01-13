Нерић демантовао дио текста АТВ-а: Истрага о паљењу возила предсједника Скупштине још у току

Извор:
АТВ
13.01.2026
12:46
Коментари:0
Одборник у Скупштини општине Рогатица Драган Нерић и нови повјереник општинског одбора Покрета Сигурна Српска у писао је АТВ-у и демантовао наша писања без да је конкретно навео о чему се ради.
У мејлу који нам је стигао он истиче да се ради о "нетачним наводима" за "дјела која му стављају на терет". Са његових друштвених мрежа, а не из "демантија" могли смо да сазнамо да се реферише на дио текста који смо објавили јуче, те на догађај од 9. фебруара 2024. године.
Република Српска
Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица
Подсјећамо, тада су медији писали да је Нерић телефонски пријетио предсједнику Скупштине општине Синиши Јанковићу (СНСД). Тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево оцијенио је да у овом случају нема елемената кривичног дјела, већ прекршаја.
Како је Нерић објавио на друштвеним мрежама, он је добио рјешење којим се ослобађа одговорности.
"Поводом нетачних навода који се и даље објављују на појединим интернет порталима, а којима се мени, Драгану Нерићу, ставља на терет радња за коју не сносим одговорност, дужан сам да се обратим медијима ради тачног и потпуног информисања. Правноснажним рјешењем надлежног суда утврђено је да нисам одговоран, односно да нисам починио дјело које се у спорним објавама и даље неосновано приписује. Упркос постојању судске одлуке, поједини медији настављају да објављују нетачне и обмањујуће информације, игноришући релевантне чињенице и судску одлуку. Овим путем захтијевам да се спорни садржаји ускладе са истином и важећом судском одлуком, те да се објави исправка и овај демант у складу са професионалним и законским обавезама медија", навео је он у свој демантију.
Како смо писали у истом тексту, Нерић је био приведен због сумње да је запалио аутомобил Јанковићу. Инцидент се догодио у ноћи с 20. на 21. март 2025. око 2:30 сати.
Након информативног разговора, Драган Нерић је пуштен на слободу, а тада је рекао да није он запалио наведени аутомобил.
Како је потврђено АТВ-у, истрага у овом предмету (Оштећење и одузимање туђе ствари) је још у току.
Бања Лука
5 ч6
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
6 д0
Бања Лука
1 седм4
Република Српска
21 ч3
Република Српска
21 ч7
Република Српска
21 ч0
Република Српска
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму