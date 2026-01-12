Logo
Жупљанин: Не назире се крај лудилу које долази из Сарајева

СРНА

12.01.2026

18:58

Жупљанин: Не назире се крај лудилу које долази из Сарајева
Фото: АТВ

Сарајево отворено показује мржњу према Израелу, а у прилог томе иде и чињеница да је данас овај град излијепљен плакатима са "потјерницом" за израелским премијером Бењамином Нетанјахуом, рекао је за Срну стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.

"То је бесмислено и непотребно. Неће допринијети ничему. Једна мала земља са много проблема се упушта у такве ствари да се обрачунава са другим земљама и лидерима. Прије овога имали смо у Сарајеву отказивање гостопримства конференцији рабина. Отворено се исказује мржња према тој држави, народу и руководству", указао је Жупљанин.

Он сматра да то није став цијеле БиХ и свих становника, већ ратнохушкачке елите из Сарајева која покушава да отвори фронт према земљама које никада нису исказивале непријатељство према БиХ.

"Не назире се крај лудилу које долази из Сарајева. У једном моменту ће БиХ бити посвађана са цијелим свијетом. То ће закомпликовати односе", рекао је Жупљанин.

sarajevo

БиХ

На више локација у Сарајеву “потјернице” за Нетанјахуом

Он каже да је Израел увијек развијао пријатељске односе, али да за разлику од Републике Српске, у ФБиХ није исказано интересовање за било какву врсту сарадње.

"То је само још једна лоша вијест која долази из БиХ и која ће закомликовати ситуацију у БиХ и угрозити њену већ крхку међународну позицију", закључио је Жупљанин.

Плакати са "потјерницом" за израелским премијером Бењамином Нетанјахуом излијепљени су на неколико локација у центру Сарајева.

На плакатима је Нетанјахуова слика уз натпис на енглеском језику да га, како је наведено, Међународни кривични суд тражи због ратних злочина и геноцида.

Слободан Жупљанин

Сарајево

