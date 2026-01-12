Logo
Додик: Орбан је пријатељ, говори и у име Српске

Извор:

СРНА

12.01.2026

13:00

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик очекује да ће премијер Мађарске Виктор Орбан и његова партија побиједити на изборима у априлу, нагласивши да је ријеч о пријатељу Републике Српске и политичком истомишљенику.

Додик је нагласио да Орбан води сасвим разумну политику када говори о концепту суверених народа и држава, оцијенивши да тада говори и у име Српске.

"Када Орбан говори да је ЕУ за рат са Русијом, да има слабости и да треба да одустане од тога, онда говори у име нас. Када тражи да се разријеши предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен, онда то говори у име нас. Орбан је нас пријатељ, дакле политички истомишљеник и ми му желимо све најбоље", поручио је Додик.

Додик је рекао новинарима у Бањалуци да га не чуди што политичари из Сарајева прижељкују његов пораз, као и одлазак предсједника Америке Доналда Трампа да би наставили да раде како су то чинили до само прије годину дана.

Он је подсјетио да су у Сарајеву навијали и држали митинге подршке, те да се договарају по сећијама, а не институцијама, како то желе да прикажу.

Милорад Додик

Виктор Орбан

