Додик: Орбан је пријатељ, говори и у име Српске

Извор:
СРНА
12.01.2026
13:00
Предсједник СНСД-а Милорад Додик очекује да ће премијер Мађарске Виктор Орбан и његова партија побиједити на изборима у априлу, нагласивши да је ријеч о пријатељу Републике Српске и политичком истомишљенику.
Додик је нагласио да Орбан води сасвим разумну политику када говори о концепту суверених народа и држава, оцијенивши да тада говори и у име Српске.
"Када Орбан говори да је ЕУ за рат са Русијом, да има слабости и да треба да одустане од тога, онда говори у име нас. Када тражи да се разријеши предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен, онда то говори у име нас. Орбан је нас пријатељ, дакле политички истомишљеник и ми му желимо све најбоље", поручио је Додик.
Додик је рекао новинарима у Бањалуци да га не чуди што политичари из Сарајева прижељкују његов пораз, као и одлазак предсједника Америке Доналда Трампа да би наставили да раде како су то чинили до само прије годину дана.
Он је подсјетио да су у Сарајеву навијали и држали митинге подршке, те да се договарају по сећијама, а не институцијама, како то желе да прикажу.
