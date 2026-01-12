Logo
РиТЕ Угљевик поново није на мрежи

12.01.2026

12:59

Коментари:

0
Због недостатка угља неопходног за несметан рад РиТЕ Угљевик обустављен је рад и искључена је термоелектрана са мреже електроенергетског система.

Већ дужи временски период рударски радови на површинском копу Исток 1 одвијају се отежано, а са додатним погоршањем временских услова дошло је до потпуне немогућности извођења радова, као и прекида континуираног снабдијевања термоелектране угљем.

Таква ситуација резултирала је тиме да на депоу термоелектране тренутно не постоје минималне количине угља неопходне за њен несметан рад, због чега је била неопходна обустава рада и искључење термоелектране са мреже електроенергетског система. Након обезбјеђења минималних потребних количина угља на депоу, приступиће се поновном покретању термоелектране.

"Тренутно стање на угљевичком копу је изузетно тешко, највише због активираних клизишта скоро по цијелој дужини фронта рударских радова. С обзиром да је извршено откопавање угља са састављањем горњих етажа откривке, дошли смо у позицију да не може доћи до нормалног извођења рударских радова на угљу док се не изведу радови на предњачењу откривке на горњим етажама", саопштено је из РиТЕ Угљевик.

Само у прошлој 2025. години заостатак откривке износи око 3, 6 милиона метара кубних чврсте масе, што захтијева минимум четири мјесеца рада према постојећим капацитетима опреме да се откопа и претранспортује ова количина откривке.

Након тога, уз редовну експлоатациону откривку, може се очекивати краткорочан рад на производњи угља за потребе Термоелектране Угљевик 1.

За дугорочан рад енергетског објекта неопходно је званично омогућити ЗП РиТЕ Угљевик улазак на лежиште Угљевик Исток 2 ради отпочињања прибављања неопходне техничке документације и припремних радова за измјештање инфраструктурних објеката, отварања и експлоатације угља на ПК Угљевик Исток 2.

"Тренутно имамо откривене одређене количине угља и у даљем раду ће се приступити откопавању истих за потребе производње електричне енергије", саопштено је из РиТЕ Угљевик.

