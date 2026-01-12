Logo
Цвијановић: Нема БиХ без ентитета

СРНА

12.01.2026

12:48

Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић је на данашњем божићном пријему у бањалучкој касарни "Козара" истакла да БиХ нема без ентитета.

Цвијановићева је навела да су потпуно неосноване негативне изјаве на рачун Републике Српске које су ових дана упутили некадашњи поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић и министар добране у Савјету министара Зукан Хелез.

Она је рекла да је добро што постоји нераскидива веза између институција Републике Српске и њених представника који дјелују у систему одбране на нивоу БиХ.

"То је нешто што ћемо наставити да његујемо. Дакле, желимо заправо да покажемо да суштина Српске и њене снаге лежи у јединственом раду, као и способности да циљеве и обавезе заједнички испуњавамо", рекла је Цвијановићева новинарима у Бањалуци.

Она је честитала божићне и новогодишње празнике свим припадницима српског народа који дјелују у систему одбране и у Оружаним снагама БиХ.

"Желимо им да наставе бити професионални, као и мир, благостање и свако добро њиховим породицама", рекла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Коментари (1)
