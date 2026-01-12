Logo
Large banner

Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

Извор:

СРНА

12.01.2026

15:17

Коментари:

0
Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да предсједник Украјине "нема праве карте", те да му је сам амерички лидер једина подршка.

"Он од првог дана нема карте. Има само једно - Доналда Трампа", нагласио је Трамп у интервјуу за "Њујорк тајмс".

Трамп сматра да би се без њега ситуација претворила у апсолутну катастрофу за Украјину, те да је то очигледно и Зеленском и европским лидерима.

policija hrvatska

Регион

Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

Он је поновио да би Русија, да се он није умијешао, до сада заузела цјелокупну територију Украјине, уз напомену да је чињеница да руски предсједник Владимир Путин жели мир.

"Радимо најбоље што можемо. Не постоји временски рок", додао је Трамп.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Свијет

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

1 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Састанак мљекара и представника МПШВ, ово су закључци

2 ч

0

Више из рубрике

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Свијет

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

1 ч

0
Талас банкрота тресе Њемачку

Свијет

Талас банкрота тресе Њемачку

2 ч

0
Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

Свијет

Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

2 ч

0
Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

Свијет

Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

17

03

Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

16

55

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

16

54

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

16

44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner