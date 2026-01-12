Трамп: Зеленски нема праве карте, има само мене

Извор:
СРНА
12.01.2026
15:17
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да предсједник Украјине "нема праве карте", те да му је сам амерички лидер једина подршка.
"Он од првог дана нема карте. Има само једно - Доналда Трампа", нагласио је Трамп у интервјуу за "Њујорк тајмс".
Трамп сматра да би се без њега ситуација претворила у апсолутну катастрофу за Украјину, те да је то очигледно и Зеленском и европским лидерима.
Регион
Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно
Он је поновио да би Русија, да се он није умијешао, до сада заузела цјелокупну територију Украјине, уз напомену да је чињеница да руски предсједник Владимир Путин жели мир.
"Радимо најбоље што можемо. Не постоји временски рок", додао је Трамп.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Тренутно на програму