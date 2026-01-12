Logo
Large banner

Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

Извор:

Танјуг

12.01.2026

15:14

Коментари:

0
Хималаји остају без снијега: Научници упозоравају на озбиљне посљедице

На азијском планинском вијенцу Хималајима током зиме пада знатно мање снијега него раније, због чега су врхови и планине у многим дијеловима региона огољени и каменити у периоду када би требало да буду прекривени сњежним покривачем, наводе метеоролози.

Према њиховим подацима, већина зимских сезона у посљедњих пет година забиљежила је количине сњежних падавина испод просјека из периода од 1980. до 2020. године, пренио је Би-Би-Си.

Пораст температура доводи до тога да се и мале количине снијега брзо топе, док се у нижим пред‌јелима биљежи више кише, а мање снијега, што је д‌јелимично посљедица глобалног загријавања, наводи се у научним извјештајима.

Студије показују да се у великом дијелу хималајског региона током зиме све чешће јавља такозвана "сњежна суша", односно изражен недостатак сњежних падавина.

Убрзано топљење глечера већ годинама представља озбиљан проблем за индијске савезне државе на Хималајима и друге земље региона, а смањење зимских сњежних падавина додатно погоршава ситуацију.

Стручњаци упозоравају да смањење количине леда и снијега неће само промијенити изглед Хималаја, већ ће имати директан утицај на животе стотина милиона људи и бројне екосистеме.

policija hrvatska

Регион

Пронађено тијело жене у породичној кући, сумња се на једно

Топљење снијега у прољеће кључно је за снабдијевање ријека водом за пиће, наводњавање и производњу хидроенергије.

Мањак зимских падавина повећава ризик од шумских пожара због сушних услова, док нестанак леда дестабилизује планинске масиве, што доводи до чешћих одрона, клизишта и изливања глечерских језера.

Индијски метеоролошки завод саопштио је да током децембра готово у цијелој сјеверној Индији није било ни кише ни снијега, као и да постоји велика вјероватноћа да ће сјеверозападни дијелови земље до марта имати и до 86 одсто мање падавина у односу на дугогодишњи просјек, преноси Тан‌југ.

Научници наводе да смањење падавина није изолована појава. Истраживања показују континуирано смањење зимских падавина у западним и дијеловима централних Хималаја, док су у Непалу, гд‌је се налази централни дио овог планинског ланца, забиљежене готово потпуно суве зиме у посљедњих неколико година.

Стручњаци упозоравају да истовремени губитак глечера и смањење сњежних падавина представља „двоструки удар“ за Хималаје, са потенцијално далекосежним посљедицама по безбједност водоснабдијевања и стабилност региона.

Подијели:

Тагови:

Himalaji

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Талас банкрота тресе Њемачку

Свијет

Талас банкрота тресе Њемачку

2 ч

0
Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

Свијет

Упозорене компаније: Камате на кредитне картице до 10 одсто

2 ч

0
Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

Свијет

Руска служба пише: Патријарх Вартоломеј спрема се да зада ударац "посебно својеглавој" СПЦ

2 ч

0
Кина први пут одговорила на Трампове изјаве о Гренланду

Свијет

Кина први пут одговорила на Трампове изјаве о Гренланду

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

17

03

Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

16

55

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

16

54

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

16

44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner