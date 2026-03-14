Како да провјерите притисак у гумама и шта ако није добар

Аутор:

АТВ

14.03.2026

18:18

Дување гуме
Фото: Pexels / Photo by Andrea Piacquadio

Притисак у гумама је један од параметара који инжењери дефинишу већ на почетку развоја одређеног аутомобила. Када се возачи овога не држе, постоји ризик да се ауто неће понашати како би требало.

"У односу на притисак у гумама, конструктори димензионишу остале компоненте аутомобила, нарочито дијелове шасије, и подешавају поставке возила", каже Јиржи Паздерни, стручњак за област гума из Шкода Аута.

Препоручени притисак у гумама постављен је тако да се што боље уравнотеже све кључне карактеристике гуме. Циљ је да гума у саобраћају има довољан вијек трајања, осигура добру удобност вожње, помогне у постизању што краћег зауставног пута, а да притом непотребно не повећава потрошњу горива и допринесе доброј управљивости.

Ускладити све ове захтјеве није нимало једноставно, па иако притисак ваздуха у гумама код модерних аутомобила данас прати систем за детекцију губитка притиска, он углавном упозорава тек на пад испод одређене критичне вриједности. Једном мјесечно возач би требало да га провјери и сам и евентуално прилагоди према тренутној температури или оптерећењу.

Како да знате шта је прописано?

Наљепница са вриједностима притиска залијепљена на каросерији возила типично наводи двије вриједности притиска: за д‌јелимично и пуно оптерећење.

"Када се повећа укупна маса возила, потребно је такође повећати притисак у гумама како би се задржале добре возне и оперативне карактеристике", каже Паздерни.

Исто тако је неопходно реаговати на промјене температуре. По хладном времену притисак унутар гума опада, док на врућини расте.

"Пумпање вршите прије вожње и на температурама на којима ће се ауто користити. Нема сврхе подешавати притисак када сте управо изашли из загријане гараже на мраз. Након тога је неопходно сачувати нову вриједност притиска у инфотејнменту како би систем за детекцију губитка притиска исправно функционисао", коментарише модификације Паздерни.

Како штети неправилан притисак

Недовољно напумпана гума: погоршава стабилност возила и безбједност вожње, расте потрошња, погоршава се прецизност управљања, у екстремним случајевима доводи до прекомјерног трошења у области ивица газећег слоја.

Превише напумпана гума: погоршава понашање на мокром путу, продужава зауставни пут приликом кочења, погоршава удобност, у екстремним случајевима доводи до прекомјерног трошења у средишњем дијелу газећег слоја.

Комбинација (недовољно и превише напумпано): ризична је и ситуација када се обје појаве јаве истовремено. Возило тиме упада у значајну динамичку дисхармонију и долази до комбинације и појачавања свих негативних посљедица, преноси б92.

