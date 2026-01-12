Кина први пут одговорила на Трампове изјаве о Гренланду

12.01.2026
14:19
Коментари:0
Кинеско Министарство спољних послова огласило се поводом америчких претензија на Гренланд, истичући да је Арктик од кључне важности за цијелу међународну заједницу. У свом одговору министарство је такође критиковало Сједињене Државе, поручивши да не би требало да „користе друге земље“ као изговор за сопствене интересе, пренијела је кинеска новинска агенција Синхуа (Xinhua).
„Арктик се тиче општих интереса међународне заједнице“, изјавила је на конференцији за новинаре Мао Нинг, портпаролка министарства. Из Пекинга такође наглашавају да се односи између држава морају водити у складу са правилима Уједињених нација.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је прије два дана да Сједињене Државе морају „посједовати“ Гренланд како би спријечиле да га преузму Русија и Кина, поручивши да ће се то постићи на лакши или тежи начин. Ова изјава долази након недавних сигнала из Бијеле куће да администрација разматра куповину полуавтономне територије од Данске, али не искључује ни опцију присилног припајања.
И Данска и Гренланд одлучно су одбацили Трампову понуду, поручивши да територија није на продају. Из Копенхагена су упозорили да би било каква војна акција против чланице НАТО-а значила крај трансатлантског одбрамбеног савеза.
„Земље морају имати власништво и ви браните власништво, не браните најмове, а ми ћемо морати бранити Гренланд“, рекао је Трамп новинарима у Вашингтону. Амерички предсједник је више пута истакао да је Гренланд кључан за националну безбједност САД, тврдећи без доказа да је био „свуда прекривен руским и кинеским бродовима“.
Иако САД већ имају више од 100 војника стално стационираних у бази Питуфик (Pituffik) на сјеверозападу Гренланда, којом управљају од Другог свјетског рата, Трамп сматра да постојећи споразуми о најму нису довољни.
„Земље не могу склапати деветогодишње уговоре или чак стогодишње уговоре“, рекао је, инсистирајући на потпуном власништву. „Волим народ Кине. Волим народ Русије“, додао је Трамп. „Али не желим их као сусједе на Гренланду, то се неће догодити. И узгред, НАТО то мора разумјети.“
Најновије
Најчитаније
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Тренутно на програму