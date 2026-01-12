Logo
Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану

Курир

12.01.2026

Сарадник Жељка Обрадовића открио шта је био проблем у Партизану
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Ђозеп Марија Искијердо је говорио о сарадњи са Жељком Обрадовићем.

Искијердо је помоћник Жељка Обрадовића био у Хувентуду, Фенербахчеу и Партизану.

У интервјуу за шпански "Ел Паис" је причао о томе како изгледа рад са трофејним стручњаком.

"Жељко се није много промијенио. Веома је сличан човјеку каквог сам упознао. Иста страст, иста енергија – то је остало. Жељели смо поново да радимо заједно и када је отишао у Турску, понудио ми је да пођем с њим. Одговорио сам му: 'Ако ми даш два сата, спаковаћу се и доћи пливајући'", рекао је Искијердо и додао:

Жељко Обрадовић

Сцена

Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

"Као особа, он је веома заштитнички настројен, брине о свима око себе. Увијек ме је питао да ли сам примио плату. У сваком клубу инсистира да прво буду плаћени његови помоћници, па тек онда он. Тако се брине о свом окружењу".

Причао је Шпанац и о одласку Обрадовића из Партизана.

Душан Алимпијевић

Кошарка

Алимпијевић: Жељко Обрадовић ће се вратити

"Схватио је да га екипа више не прати и дао је оставку. Можда је било превише странаца. Група српских играча није имала довољно утицаја на игру да би доминирала. Данашње генерације младих, не само у кошарци већ и у друштву уопште, постале су веома индивидуалистичке и прије размишљају о себи него о заједничком добру. То је за кошаркашки тим веома тешко, а за методе Жељка Обрадовића још теже. Ако лични интерес ставиш испред заједничког добра, успјех није могућ. Онда нека играју тенис или шах. Ми смо покушали, али се то није промијенило. И то говорим са великом тугом – послије нашег одласка добили су мало утакмица и примили много поена. То значи да се исти играчи и даље понашају исто".

Шта је још проблем код кошаркаша?

"Млади данас желе све, одмах, јер мисле да им припада. А шта си ти урадио да би све желио одмах? Хоће да играју 40 минута и да свака лопта иде кроз њих, али да ли си ти први који долази на тренинг и посљедњи који одлази? Да ли си тај који највише ради? Када дође тренутак истине – ко си ти?

И ако ти играш 40 минута, ко онда не игра? У овогодишњем Партизану само је Калатес освојио Евролигу, и то једном. Жељко Обрадовић има девет, а ја двије. А понекад ти се играчи обраћају као да ја не знам ништа. Мало поштовања… Ја сам почео да тренирам са 21 годином у Хувентуду. И ако сам морао да останем још два сата, остајао сам и ћутао. Данас питају колика ми је плата и које ми је радно вријеме. Тако нећеш успети, момче", поручио је Ђозеп Марија Искијердо.

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

