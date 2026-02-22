Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

22.02.2026
16:51
Осумњичени који је јутрос упао на Трампово имање Мар-а-Лаго у Флориди је из Сјеверне Каролине и породица га је пријавила као несталог, речено је на конференцији за новинаре након пуцњаве.
Портпарол Тајне службе, Ентони Гуљелми, рекао је да је осумњичени био у раним двадесетим годинама и да је поријеклом из Сјеверне Каролине.
Породица га је пријавила као несталог прије неколико дана.
🚨 BREAKING: An armed man carrying a shotgun and gas can breached the perimeter of Mar-a-Lago around 1:30AM.— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) February 22, 2026
After raising the weapon, Secret Service agents and deputies engaged the threat. The FBI is now leading the investigation.pic.twitter.com/iTTfxzRO2o
Према Гуљелмију, истражитељи вјерују да је напустио Северну Каролину и кренуо ка југу, успут набавивши сачмарицу. Кутија од оружја пронађена је у његовом возилу.
Осумњичени је прошао кроз сјеверну капију имања Мар-а-Лаго у тренутку када је друго возило излазило, преноси Скај Њуз.
