Logo
Large banner

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

22.02.2026

16:51

Коментари:

0
Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак
Фото: АТВ

Осумњичени који је јутрос упао на Трампово имање Мар-а-Лаго у Флориди је из Сјеверне Каролине и породица га је пријавила као несталог, речено је на конференцији за новинаре након пуцњаве.

Портпарол Тајне службе, Ентони Гуљелми, рекао је да је осумњичени био у раним двадесетим годинама и да је поријеклом из Сјеверне Каролине.

tajna sluzba tanjug ap Andrew Harnik

Свијет

Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Породица га је пријавила као несталог прије неколико дана.

Према Гуљелмију, истражитељи вјерују да је напустио Северну Каролину и кренуо ка југу, успут набавивши сачмарицу. Кутија од оружја пронађена је у његовом возилу.

tramp 3

Свијет

Пуцњава на Трамповом имању: Тајна служба ликвидирала мушкарца

Осумњичени је прошао кроз сјеверну капију имања Мар-а-Лаго у тренутку када је друго возило излазило, преноси Скај Њуз.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

atentat

Florida

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Мјере предострожности: Хамнеи именовао четири нивоа насљеђивања у случају атентата

5 ч

0
Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

Свијет

Трамп разматра ликвидацију сина ајатолаха и водећих мула?!

8 ч

0
Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

Свијет

Пометња у Данској - шта је Трамп мислио?

10 ч

0
Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

Остали спортови

Доналд Трамп звао Уроша Медића! "Србијо долазимо"

12 ч

0

Више из рубрике

Убиство у Лиону

Свијет

Убиство дјечка у Лиону изазвало дипломатску буру између Француске и САД: Министар позвао америчког амбасадора

4 ч

0
снијег

Свијет

Хаос у САД: Зимска олуја каква није виђена годинама долази, издато упозорење за 35 милиона људи!

4 ч

0
Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Свијет

Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

4 ч

0
Сара Фергусон

Свијет

Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

58

Преминуо Владислав Јовановић

20

50

Пјевач одгађа све наступе због тешке болести: "Прошао сам кроз пакао"

20

40

Сутра почиње Васкршњи пост: Траје 48 дана, а овога се обавезно треба придржавати

20

27

Станковић: Можда смо могли и гол више да дамо

20

24

"Игра престола" добија наставак који објашњава ко је Луди краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner