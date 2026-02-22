Logo
Large banner

Убиство дјечка у Лиону изазвало дипломатску буру између Француске и САД: Министар позвао америчког амбасадора

Извор:

Телеграф

22.02.2026

16:21

Коментари:

0
Убиство у Лиону
Фото: Facebook /Pietro Sorce

Француски министар спољних послова, Жан-Ноел Баро, изјавио је да ће позвати на разговор Чарлса Кушнера, америчког амбасадора у Француској, због коментара у вези са убиством француског крајње десничарског активисте Квентина Деранка, преноси Гардијан.

Деранк је прошле недјеље претучен насмрт у Лиону током туче са наводним крајње левичарским активистима.

Америчка амбасада у Француској и Биро за борбу против тероризма америчког Стејт департмента саопштили су да прате случај, а обе институције су на мрежи Икс упозориле да је "насилни радикални левичаризам у порасту" и да би га требало третирати као претњу јавној безбједности.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Француска

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

Свијет

Осујећен терористички напад, Француска на ногама

1 д

0
Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

Свијет

Примао социјалну помоћ, а возио Ферари од 210.000 евра: Годинама варао државу да је бескућник

5 д

0
Дијелови Лувра затворени због штрајка

Свијет

Дијелови Лувра затворени због штрајка

5 д

0
Лежање, одмор

Наука и технологија

Плаћају људима хиљаде евра само да леже 10 дана

1 седм

0

Више из рубрике

снијег

Свијет

Хаос у САД: Зимска олуја каква није виђена годинама долази, издато упозорење за 35 милиона људи!

48 мин

0
Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Свијет

Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

49 мин

0
Сара Фергусон

Свијет

Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?

1 ч

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Мјере предострожности: Хамнеи именовао четири нивоа насљеђивања у случају атентата

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

16

51

Познато ко је мушкарац који је убијен на Трамповом имању, породица пријавила нестанак

16

45

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

16

41

Трагичан епилог потраге! Пронађена тијела двојице роболоваца

16

36

Осетковски у Партизану – потписао нови уговор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner