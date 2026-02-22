Убиство дјечка у Лиону изазвало дипломатску буру између Француске и САД: Министар позвао америчког амбасадора

Извор:
Француски министар спољних послова, Жан-Ноел Баро, изјавио је да ће позвати на разговор Чарлса Кушнера, америчког амбасадора у Француској, због коментара у вези са убиством француског крајње десничарског активисте Квентина Деранка, преноси Гардијан.
Деранк је прошле недјеље претучен насмрт у Лиону током туче са наводним крајње левичарским активистима.
Америчка амбасада у Француској и Биро за борбу против тероризма америчког Стејт департмента саопштили су да прате случај, а обе институције су на мрежи Икс упозориле да је "насилни радикални левичаризам у порасту" и да би га требало третирати као претњу јавној безбједности.
