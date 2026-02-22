Патријарх Порфирије послао важну поруку уочи почетка Васкршњег поста

Извор:
Његова светост патријарх српски Порфирије изјавио је уочи почетка великог Васкршњег поста да је пост чишћење душе молитвом, покајањем и праштањем.
"Чистимо њиву наше душе да би из ње изникла засејана семена врлине добра, љубави, милосрђа и човекољубља", рекао је патријарх након Свете литургије у Храму Светог Саве на Врачару у Београду.
Српски патријарх је навео да је најбоља молитва "Оче наш" јер садржи све оно што треба да буде ријеч упућена Богу.
Његова светост истакао важност праштања другима и да то треба имати на уму током цијелог поста, саопштено је из Српске православне цркве.
"Ако ми будемо праштали сагрешења других, Господ ће нама опростити и већ је опростио. Међутим, ако не будемо били спремни да праштамо другима, нећемо бити способни да препознамо милосрђе Божије, да усвојимо и примимо његов опроштај, јер ће у нашим душама бити горчина, лед, мржња, мраз и хладноћа", додао је патријарх.
Српски патријарх је поручио вјерницима да не треба да посте као лицемјери да би их други видјели да то раде, нити да би имали посебне почасти и славољубља, него да то треба чинити кришом у дубини душе, у покајању и тражењу опроштаја од Бога, у праштању другима.
Друштво
"Пост не треба да нам буде само телесна дисциплина, само дијета, него треба да се боримо против сваке зле помисли, против сваке ружне емоције, против свега што је супротно Божијој вољи и што је супротно нашој природи", поручио је патријарх.
Према његовим ријечима, важно је и држање правила спољашњег поста зато што је то припрема, вјежба и чини људе способнима да могу да лове све што је негативно у њима да би очистили душу и да би из ње могле да изникну врлине добра, љубави, милосрђа и човјекољубља, а да то све буде прожето покајањем.
Читав пост, како је навео, води вјернике једном и јединственом циљу, а то је заједница са Богом и заједница љубави с другим људима.
За православне вјернике сутра почиње вишенедјељни велики Васкршњи или Часни пост, који се завршава празником Васкрсења Исуса Христа - Васкрсом, који се ове године прославља 12. априла.
