Додик: Сусрет са патријархом Јерусалимским увијек посебан догађај

Данашњи дан смо почели посјетом патријарху јерусалимском Теофилу Трећем. То је увијек посебан догађај, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик, током посјете Израелу.
"Разговарали смо о односима Српске и овдје патријаршије, о томе на који начин се развијају глобални односи. Било је интересантно слушати патријарха и његово поимање и оцјене о развоју глобалних процеса у коме се снажно заложио за јачање идентитета и личног и заједничког. То је нешто што је дио традиције и културе. Ову част доживљавам као израз дубоког поштовања према српском народу и Републици Српској", поручио је Додик.
Према његовим ријечима, свети гроб је срце хришћанске тајне, мјесто посебног сјећања за сваког хришћанина.
Додик је нагласио да политичко Сарајево не подржава Израел нити подржава јеврејски народ.
"Кад год могу, покушавају да подцјене и понизе Израел. Од конференције рабина, избацивања пасоша, у вези са Хагадом, па до оног случаја када је Израелска амбасада у БиХ хтјела да прикаже документарни филм о 7. октобру, што они наравно нису дозволили", каже Додик.
Он је поручио да Израел и његов народ има велику вољу и вјеру да сачувају своју државу.
"С друге стране муслимани немају снагу да направе своју државу. Они су увијек били поданици. Њихови преци данас живе на простору БиХ, изгледају као ми, имају слична презимена као и ми. Сада ти исти хоће нама да кажу да су наши преци погријешили што су се борили за своју вјеру. И када би њихов концепт којим случајем побиједио, они не би знали да управљају државом. Концепт да није важна вјера пада у воду, јер зашто су онда излазили из Југославије, ако је то тако", подвукао је Додик.
