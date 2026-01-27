Израелски медији хвале Додика: Неочекиван, али страствен произраелски глас у Европи

Извор:
АТВ
27.01.2026
11:20
Коментари:7
Јерусалем тудеј у ауторском тексту "Милорад Додик: Неочекиван, али страствен произраелски глас у Европи" изнијели су низ похвала на рачун предсједника СНСД-а.
Текст преносимо у цјелости:
Милорад Додик — искусни српски државник и предсједник Републике српске — слетио је ове недјеље у Јерусалим, не као обичан страни достојанственик, већ као страствени и посвећени савезник јеврејске државе на Међународној конференцији о борби против антисемитизма — Генерација истине. Његово присуство, иако мало познато у западним престоницама, наглашава еволуирајућу констелацију подршке Израелу која превазилази традиционалне геополитичке границе.
На позив израелског Министарства за дијаспору, Додик се састаје са високим израелским званичницима и представницима из цијелог демократског свијета — и биће признат од стране израелског парламента за сарадњу коју је његов ентитет изградио са Јерусалимом.
Додик (рођен 1959) је искусни политичар из Републике Српске, ентитета у Босни и Херцеговини, којим доминирају Срби — једног од два политичка ентитета створена Дејтонским споразумом, уз Бошњачко-хрватску Федерацију. Више пута је предводио Републику Српску као предсједник и премијер, и деценијама је био глас који одређује српски национални идентитет.
Оно што га данас чини значајним – и релевантним за Израел – није само његова политичка дуговјечност, већ и његова досљедна потврда права Израела на постојање и самобран, као и његова отворена критика антисемитизма. У изјавама које су претходиле и током његовог боравка у Израелу, Додик је безбједносне изазове јеврејске државе, укључујући и текући рат са Хамасом, представио у смислу универзалне самоодбране и националног опстанка – тема познатих Израелцима и Јеврејима широм свијета.
Додикова сродност са Израелом утемељена је — у његовом приповедању — у заједничким сјећањима на патњу и преживљавање. Он често позива на историју Срба и Јевреја током Другог свјетског рата, наглашавајући ужасе које су оба народа претрпјела под геноцидним режимима. Ова историјска паралела утиче на његову реторику о пријетњама националном постојању и спољној делегитимизацији.
Током претходне посјете Јерусалиму 2025. године, рекао је за ЈНС да Република Српска и Израел имају много сличности: обе стране су се суочиле са сталним напорима да им се ускрати право на независно постојање, а оба лидера (он сам и израелски премијер Бенјамин Нетанјаху ) су били изложени политичким нападима због својих осуда.
Критичари у Европи и БиХ довели су у питање оптику Додиковог учешћа заједно са западним лидерима и јеврејским заговорницима антисемитизма — посебно имајући у виду његову националистичку реторику и отпор централним институцијама Сарајева. Ипак, његова порука солидарности са Израелом у борби против антисемитизма наишла је на пријем у Јерусалиму.
Оно што Додикову посјету чини значајном – посебно за израелску публику – нису само његова лична увјерења, већ стратешка нарација коју он представља: да подршка Израелу данас није ограничена на старе савезе или предвидљиве блокове, већ се појављује на неочекиваним мјестима гдје се лидери поистовећују са израелском борбом против делегитимизације, егзистенцијалних пријетњи и историјског ревизионизма.
За Израел, ангажовање личности попут Додика нуди прилику за проширење међународних савеза у свијету гдје се антисемитизам и антиизраелско расположење често маскирају као морална критика. За аналитичаре који прате трендове у глобалној геополитици, Додиково присуство на међународној конференцији у Јерусалиму сигнализира суптилну промјену - ону гдје заједничке вриједности националног суверенитета, историјског памћења и одбране од идеологија мржње могу изградити мостове преко некада сматраних непремостивим подјеле.
