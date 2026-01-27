Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

Извор:
АТВ
27.01.2026
09:16
Коментари:1
Албански телевизија "Syri" у тексту о посјети Милорада Додика Израелу критиковали су албанског премијера Едија Раму уз поруку да Додик има више састанака од њега.
У прилог томе објавили су распоред састанака које ће Додик и Ана Тришић Бабић имати са званичницима у Израелу, укључујући и предсједника Исака Херцога и премијера Бењамина Нетанјахуа.
Делегација Републике Српске присуствује бројним састанцима и међународним конференцијама.
Данас се очекује састанак у Амбасади САД у Израелу, а потом са Његовом светости патријархом јерусалимским Теофилом трећим.
Додик би 29. јануара требало да на свечаној церемонији добије важно признање медаљу за његовање добрих односа са Израелом "Jabotinsky Prize for Liberty".
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
14 ч9
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму