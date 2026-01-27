Тришић Бабић и Додик посјетили Цркву Светог Гроба у Јерусалиму

27.01.2026
10:42
Коментари:0
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик наставили су посјету Израелу обиласком Цркве Светог гроба у Јерусалиму.
Црква Светог гроба је подигнута на мјесту гдје је Христос разапет и потом сахрањен.
Ова црква се налази на брду Голгота, унутар зидина Старог града Јерусалима, и сматра се центром хришћанског свијета.
Тришић Бабић и Додик су се претходно данас састали са патријархом јерусалимским Теофилом Трећим.
