Тришић Бабић и Додик посјетили Цркву Светог Гроба у Јерусалиму

27.01.2026

10:42

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик наставили су посјету Израелу обиласком Цркве Светог гроба у Јерусалиму.
Фото: ATV

Црква Светог гроба је подигнута на мјесту гдје је Христос разапет и потом сахрањен.

Ова црква се налази на брду Голгота, унутар зидина Старог града Јерусалима, и сматра се центром хришћанског свијета.

Тришић Бабић и Додик су се претходно данас састали са патријархом јерусалимским Теофилом Трећим.

