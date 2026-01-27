Logo
Large banner

"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

Извор:

Танјуг

27.01.2026

11:54

Коментари:

0
"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче
Фото: Unsplash

Њемачка метеоролошка служба издала је упозорење на "црни лед", односно поледицу на коловозима на подручју од Хамбурга до централне Баварске, као и широм савезне покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија.

"Избјегавајте непотребна путовања и останите у затвореном простору колико год је то могуће", наводи се у саопштењу, преноси Билд.

Током ноћи у Њемачкој се догодио већи број саобраћајних незгода због поледице на путевима.

Код града Золингена у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија сударила су се два аутомобила на залеђеном путу, а три особе су повријеђене, преноси Тањуг.

Снијег Олуја Америка

Свијет

Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

Надлежне службе у савезној покрајини Баден-Виртемберг саопштиле су да се догодило више саобраћајних незгода изазваних поледицом.

У дијеловима Баварске многи путеви ће данас остати затворени због ризика од пада дрвећа или ломљења грања.

Подијели:

Тагови:

Црни лед

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

Кошарка

Саша Везенков се потукао на утакмици, противник га с леђа гурнуо у конструкцију коша!

1 д

0
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Свијет

Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

3 д

0
Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

Регион

Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

4 д

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Једно дугме никако не треба притискати док сте на залеђеном путу

1 седм

0

Више из рубрике

Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

Свијет

Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

2 ч

0
Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини

Свијет

Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини

2 ч

0
Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

Свијет

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

3 ч

0
Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Свијет

"Видовита" Италијанка која је користила кип из Међугорју иде на суд

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

11

Исповијест сурогат мајке: Сви мисле да је предаја бебе најтежа, али није

13

11

Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

13

10

Дијамант мијења власника, ево ко их купује

13

04

Маринковић оперисан, ево колика пауза слиједи

13

00

Ако купујете полован ауто из Њемачке, опрез! Eво како функционише нова превара, ни пара ни возила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner