"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

Њемачка метеоролошка служба издала је упозорење на "црни лед", односно поледицу на коловозима на подручју од Хамбурга до централне Баварске, као и широм савезне покрајине Сјеверна Рајна-Вестфалија.
"Избјегавајте непотребна путовања и останите у затвореном простору колико год је то могуће", наводи се у саопштењу, преноси Билд.
Током ноћи у Њемачкој се догодио већи број саобраћајних незгода због поледице на путевима.
Код града Золингена у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија сударила су се два аутомобила на залеђеном путу, а три особе су повријеђене, преноси Тањуг.
Надлежне службе у савезној покрајини Баден-Виртемберг саопштиле су да се догодило више саобраћајних незгода изазваних поледицом.
У дијеловима Баварске многи путеви ће данас остати затворени због ризика од пада дрвећа или ломљења грања.
