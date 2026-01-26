Logo
Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

СРНА

26.01.2026

Фото: Tanjug / AP

Најмање 20 особа је преминуло од посљедица сњежне олује и леденог таласа који је захватио већи дио Сједињених Америчких Држава /САД/, јавили су данас медији.

Осам смртних случајева пријављено је у Њујорку од петка, док су други случајеви забељижени у Тенесију, Луизијани, Масачусетсу, Канзасу и Пенсилванији, пренио је "Би-Би-Ци".

Због сњежне олује без струје је више од 860.000 домаћинстава, а отказано је око 12.000 летова авиона, саопштили су данас званичници.

Под упозорењем на опасну хладноћу и даље се налази око 185 милиона људи у већем дијелу централног и источног дијела САД, а температуре су у неким дијеловима земље достигле 35 степени испод нуле.

