Ледени талас односи животе у Америци: Расте број преминулих

Најмање 20 особа је преминуло од посљедица сњежне олује и леденог таласа који је захватио већи дио Сједињених Америчких Држава /САД/, јавили су данас медији.
Осам смртних случајева пријављено је у Њујорку од петка, док су други случајеви забељижени у Тенесију, Луизијани, Масачусетсу, Канзасу и Пенсилванији, пренио је "Би-Би-Ци".
Због сњежне олује без струје је више од 860.000 домаћинстава, а отказано је око 12.000 летова авиона, саопштили су данас званичници.
Под упозорењем на опасну хладноћу и даље се налази око 185 милиона људи у већем дијелу централног и источног дијела САД, а температуре су у неким дијеловима земље достигле 35 степени испод нуле.
