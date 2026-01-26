Logo
Руте: Унија није способна да се брани без Америке

Извор:

СРНА

26.01.2026

21:00

Коментари:

0
ЕУ није способна да се брани без помоћи САД, изјавио је генерални секретар НАТО савеза Марк Руте.

"Ако неко овдје мисли да ЕУ или Европа у цјелини могу да се бране без САД, само сањају - не могу", рекао је Руте у Европском парламенту.

Он је инсистирао да је Вашингтон кључан за ЕУ у погледу њене нуклеарне безбједности и додао да би европски савезници из Алијансе морали да допринесу одбрани са више од пет одсто свог бруто домаћег производа, без учешћа САД.

Руте је подвукао да би улагања у одбрану морала да иду до десет одсто, ако би Европа жељела да буде самостална у војном смислу.

"Морате да изградите сопствене нуклеарне капацитете који коштају милијарде и милијарде евра. У том сценарију ћете изгубити. Крајњи гарант наше слободе, то је амерички нуклеарни кишобран. Дакле, срећно", додао је Руте.

Италија, Белгија, Њемачка, Холандија и Турска имају 100 америчких нуклеарних бомби "Б61" у шест база.

