Разлике између Водолија рођених у јануару и фебруару

26.01.2026

20:53

Разлике између Водолија рођених у јануару и фебруару

Не морате бити стручњак за астрологију да бисте знали како датум рођења утиче на особине личности.

Шта треба знати:

Иако је у питању исти знак, постоје разлике између њих.

Изразита креативност одликује Водолије рођене у јануару.

Водолије рођене у фебруару лакше се повезују с другима.

Особе рођене између 20. јануара и 18. фебруара припадају знаку Водолије. Ове особе су независне, веома креативне и често хуманитарног духа.

Али, нису све Водолије исте. Као и код сваког знака који се протеже кроз два мјесеца, кључна разлика је у томе да ли сте рођени у јануару или фебруару, пише RUSSH.

У чему је разлика између њих?

Иако већина Водолија дијели основне карактеристике, на њихову личност утичу и други фактори, попут положаја Мјесеца, Меркура, Венере, Марса и подзнака.

Осим тога, концепт зодијачких декана додатно објашњава зашто се особе рођене у истом сунчевом знаку могу знатно разликовати.

Зодијачки круг има 360 степени, а сваки од 12 знакова заузима по 30 степени.

Тих 30 степени дијели се на три сегмента по 10 степени, названих декани.

Сваки степен одговара једном дану, па првих 10 дана знака чини први декан.

Према тој логици, већина Водолија рођених у јануару припада првом декану, док су они рођени у фебруару дио другог или трећег декана.

Особине Водолија рођених у јануару

Водолије рођене у јануару истичу се израженом креативношћу.

Њима влада искључиво Уран, најексцентричнији планет, па своју умјетничку и индивидуалну црту изражавају кроз начин живота који је јединствен и аутентичан.

Та се ексцентричност може манифестовати и као бунтовнички дух. Не прате масу и не придржавају се правила, него храбро слиједе свој пут, у ритму који сами одређују.

Особине Водолија рођених у фебруару

Водолије рођене у фебруару, уз утицај Урана, осјећају и снажан утицај ковладајућих планета: Меркура, планете комуникације, или Венере, планете односа.

Због тога се лакше повезују са другима, а изградња дубоких и смислених односа јако им је важна.

За разлику од стереотипне слике о емоционално суздржаној Водолији, они рођени у фебруару често немају проблем са изражавањем осјећаја.

Можда д‌јелују мање смирено и сабрано него што се очекује, али управо то показује колико су повезани са својим емоцијама и колико им је стало до оних које воле, преноси Индекс.

Хороскоп

