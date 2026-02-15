Прави изазов: Са овим знаковима је јако тешко сарађивати

Извор:
15.02.2026
21:45
Свако радно мјесто има своју јединствену динамику, а односи с колегама понекад могу бити прави изазов.
Иако су за успјешан тимски рад кључни труд и комуникација, астрологија нам нуди забаван увид у то зашто се с неким људима једноставно теже слажемо. Звијезде можда не одређују нашу судбину, али могу открити скривене склоности које утичу на професионално окружење и чине неке колеге правим мајсторима канцеларијских драма, преноси Индекс.
Близанци су владари комуникације, што их чини фантастичним у умрежавању, али и потенцијалним извором канцеларијских трачева. Радознали по природи, Близанци једноставно морају знати све о свима. Њихова способност да прикупе и прошире информације брзином свјетлости може бити корисна, но често се догађа да у процесу забораве провјерити чињенице или размислити о посљедицама дијељења повјерљивих информација.
Осим склоности трачању, њихова мана је и кратак распон пажње. С ентузијазмом ће започети пет пројеката одједном, али тешко ће иједан завршити јер им је пажњу већ украла нова, сјајнија идеја или сочнији трач. Због тога често остављају недовршен посао другима, не из зле намјере, већ једноставно зато што су већ ментално на другом мјесту.
Лавови су рођени вође с неизмјерном потребом да буду у центру пажње и примају похвале. Изузетно су харизматични и способни мотивисати тим, но проблем настаје када ствари крену по злу. Њихов понос не допушта им да признају грешку, стога постају мајстори у пребацивању одговорности. У њиховом свијету пројект никада није пропао због њихове лоше одлуке, већ због лоше изведбе остатка тима.
Спремни су суптилно истаћи туђе пропусте како би сачували властити углед. Ако их се прозове, њихов одбрамбени механизам је напад, па ће без проблема окривити колегу који се не зна или не жели бранити. Рад с Лавом може бити инспиративан док све иде глатко, али постаје прави тест стрпљења чим се појави прва препрека.
Вјечни оптимисти Зодијака, Стријелци, имају невјероватну способност сагледавања шире слике, али се зато често спотичу о детаље. Њихов ентузијазам је заразан и склони су обећати брда и долине како би покренули пројект, но ријетко размишљају о практичној изведби. Када почетни занос прође, а на ред дођу ситнице и административни послови, Стријелци губе интерес.
Њихов највећи проблем је недостатак фокуса и поузданости. Лако ће заборавити на рок или састанак јер су већ у мислима на планирању идућег путовања или новог великог подухвата. Одговорност за довршавање досадних дијелова посла елегантно препуштају другима, не сматрајући то својим пропустом, већ логичним слиједом догађаја.
Креативне и емпатичне Рибе често се тешко сналазе у строгом корпоративном окружењу. Склоне су сањарењу и избјегавању сукоба, што се на радном мјесту често преводи у избјегавање одговорности и тешких задатака. Када се суоче с притиском или задатком који им се не свиђа, Рибе ће га одгађати до посљедњег тренутка, надајући се да ће проблем нестати или да ће га неко други преузети.
Њихова пасивност може бити изузетно фрустрирајућа за колеге који се ослањају на њих. Рибе нису зле, али њихова потреба за бијегом од стварности чини их непоузданима. Често ће се жалити на преоптерећеност иако заправо избјегавају посао, изазивајући сажаљење код других који на крају одраде задатак умјесто њих.
