Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

Извор:

Танјуг

09.03.2026

18:08

Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да "није ни близу" одлуке да пошаље америчке трупе да уђу на тло Ирана како би се заштитио нуклеарни материјал у граду Исфахану, пренио је Њујорк пост.

Он је такође рекао да није задовољан што је Моџтаба Хамнеи, син ајатолаха Алија Хамнеија који је убијен у америчко-израелском нападу на Техеран, изабран за новог врховног лидера Ирана.

Трамп није поновио претходну пријетњу да нови врховни вјерски вођа Ирана "неће дуго трајати" без његовог одобрења, као што није навео ни како намјерава да приступи новом ајатолаху.

- Нећу вам рећи. Нисам задовољан њим - рекао је Трамп.

Говорећи о начину на који намјерава да ријеши проблем раста цијена нафте изазваног ратом са Ираном, он је рекао да ће "сви бити веома задовољни" његовим планом.

- Имам план за све, у реду? Бићете веома задовољни - рекао је Трамп, али није понудио више детаља.

Он је истакао да ће са израелским премијером Бенџамином Нетанијахуом разговарати о томе када ће се завршити војни напади на Иран, сугеришући да би одлука била "заједничка".

- Мислим да ће то бити мало узајамно. Донијећу одлуку у право вријеме, али све ће бити узето у обзир - рекао је Трамп.

Он је поновио тврдње да је Иран наводно "хтио да уништи Израел и све око њега".

- Радили смо заједно. Уништили смо земљу која је жељела да уништи Израел - тврди Трамп.

Доналд Трамп

Америка

Иран

Израел Иран

