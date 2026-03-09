Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

Извор:
Танјуг
09.03.2026
18:08
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да "није ни близу" одлуке да пошаље америчке трупе да уђу на тло Ирана како би се заштитио нуклеарни материјал у граду Исфахану, пренио је Њујорк пост.
Он је такође рекао да није задовољан што је Моџтаба Хамнеи, син ајатолаха Алија Хамнеија који је убијен у америчко-израелском нападу на Техеран, изабран за новог врховног лидера Ирана.
Хроника
Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару
Трамп није поновио претходну пријетњу да нови врховни вјерски вођа Ирана "неће дуго трајати" без његовог одобрења, као што није навео ни како намјерава да приступи новом ајатолаху.
- Нећу вам рећи. Нисам задовољан њим - рекао је Трамп.
Говорећи о начину на који намјерава да ријеши проблем раста цијена нафте изазваног ратом са Ираном, он је рекао да ће "сви бити веома задовољни" његовим планом.
- Имам план за све, у реду? Бићете веома задовољни - рекао је Трамп, али није понудио више детаља.
Економија
Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити
Он је истакао да ће са израелским премијером Бенџамином Нетанијахуом разговарати о томе када ће се завршити војни напади на Иран, сугеришући да би одлука била "заједничка".
- Мислим да ће то бити мало узајамно. Донијећу одлуку у право вријеме, али све ће бити узето у обзир - рекао је Трамп.
Он је поновио тврдње да је Иран наводно "хтио да уништи Израел и све око њега".
Србија
Ивица Дачић се огласио из болнице: ''Пет дана сам био између живота и смрти''
- Радили смо заједно. Уништили смо земљу која је жељела да уништи Израел - тврди Трамп.
Здравље
1 ч0
Хроника
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму