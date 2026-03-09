Logo
Иран послао ракету с посебном поруком у Израел

АТВ

09.03.2026

16:28

Иранска ракета
Фото: Islamic Republic Of Iran Broadcasting

Иран је у понедјељак лансирао прве салве пројектила и дронова према Израелу и својим комшијама у Перзијском заливу откако је Моџтаба Хаменеи дан раније наслиједио оца, убијеног ајатолаха Алија Хамнеија, на мјесту врховног вође.

Израел је у понедјељак објавио да напада "режимску инфраструктуру" у Ирану десетог дана сукоба који је захватио цијели Блиски исток и потреса глобалну привреду.

Израел је већ у сриједу најавио да ће нови врховни вођа бити "мета".

Амерички предсједник Доналд Трамп у недјељу је упозорио да нови врховни вођа "неће дуго трајати", чак и прије него што је његово име јавно објављено.

У четвртак је већ изјавио да неће прихватити да Моџтаба Хаменеи преузме власт.

Неколико сати након објаве о избору новог врховног вође иранска државна телевизија извијестила је о лансирању пројектила према Израелу.

Приказан је труп пројектила с натписом "Под вашом командом, Сајид Моџтаба", шиитском вјерском референцом која означава оданост иранских снага новом вођи.

Нови талас напада

Израелска војска у понедјељак је објавила да је покренула нови талас напада на Иран, циљајући мјеста за лансирање пројектила, командне центре Револуционарне гарде и полиције, као и творницу ракетних мотора.

Кувајт, Катар, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Бахреин такође су у понедјељак саопштили о таласима иранских пројектила и дронова лансираних у њиховом смјеру.

Ирански дрон повриједио је 32 цивила, од којих четворо тешко, у Ситри у Бахреину, према Министарству здравља.

Саудијска Арабија објавила је пресретање четири дрона који су се кретали према нафтном пољу Шајбах на југоистоку земље, које је већ нападнуто у недјељу.

Саудијско министарство иностраних послова осудило је ове нападе на краљевство и његове сусједне земље.

"Ова агресија је неприхватљива и неоправдана без обзира на околности", писало је на мрежи Икс.

Од почетка рата, Иран напада инфраструктуру у свом комшилуку у Заливу, који је богат угљоводоницима и у којем се налази неколико америчких војних база.

Рат паралише велики дио токова нафте и гаса из Залива

Хормушки мореуз је у центру забринутости, с око 20% глобалне производње нафте и укапљеног природног гаса (ЛНГ) који обично пролази кроз њега.

Цијена барела накратко је премашила 118 долара у понедјељак, достигавши највиши ниво од љета 2022. након почетка сукоба у Украјини.

За Трампа је то мала цијена

"Овај раст је врло мала цијена за мир и сигурност Сједињених Држава и свијета", устврдио је Трамп на својој мрежи Трут Сошал.

У интервјуу који је у недјељу објавио "Тајмс оф Израел" Трамп је рекао да ће прекид непријатељстава бити "заједничка" одлука њега и израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.

Током викенда Израел је објавио да је напао неколико складишта горива у Техерану.

Густи црни дим из бомбардованих резервоара нафте у недјељу је иранску пријестоницу уронио у апокалиптични мрак, уз мирис паљевине.

Према најновијим подацима иранског Министарства здравства, више од 1.200 људи је убијено, а више од 10.000 цивила рањено, тврдње које АФП није успио провјерити.

Израел је у понедјељак ујутро такође објавио да је наставио нападе на "инфраструктуру Хезболаха" у Бејруту.

