Иран послао ракету с посебном поруком у Израел

09.03.2026
16:28
Иран је у понедјељак лансирао прве салве пројектила и дронова према Израелу и својим комшијама у Перзијском заливу откако је Моџтаба Хаменеи дан раније наслиједио оца, убијеног ајатолаха Алија Хамнеија, на мјесту врховног вође.
Израел је у понедјељак објавио да напада "режимску инфраструктуру" у Ирану десетог дана сукоба који је захватио цијели Блиски исток и потреса глобалну привреду.
Израел је већ у сриједу најавио да ће нови врховни вођа бити "мета".
Амерички предсједник Доналд Трамп у недјељу је упозорио да нови врховни вођа "неће дуго трајати", чак и прије него што је његово име јавно објављено.
У четвртак је већ изјавио да неће прихватити да Моџтаба Хаменеи преузме власт.
Неколико сати након објаве о избору новог врховног вође иранска државна телевизија извијестила је о лансирању пројектила према Израелу.
Приказан је труп пројектила с натписом "Под вашом командом, Сајид Моџтаба", шиитском вјерском референцом која означава оданост иранских снага новом вођи.
Израелска војска у понедјељак је објавила да је покренула нови талас напада на Иран, циљајући мјеста за лансирање пројектила, командне центре Револуционарне гарде и полиције, као и творницу ракетних мотора.
Кувајт, Катар, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати и Бахреин такође су у понедјељак саопштили о таласима иранских пројектила и дронова лансираних у њиховом смјеру.
Ирански дрон повриједио је 32 цивила, од којих четворо тешко, у Ситри у Бахреину, према Министарству здравља.
Саудијска Арабија објавила је пресретање четири дрона који су се кретали према нафтном пољу Шајбах на југоистоку земље, које је већ нападнуто у недјељу.
Саудијско министарство иностраних послова осудило је ове нападе на краљевство и његове сусједне земље.
"Ова агресија је неприхватљива и неоправдана без обзира на околности", писало је на мрежи Икс.
Од почетка рата, Иран напада инфраструктуру у свом комшилуку у Заливу, који је богат угљоводоницима и у којем се налази неколико америчких војних база.
Хормушки мореуз је у центру забринутости, с око 20% глобалне производње нафте и укапљеног природног гаса (ЛНГ) који обично пролази кроз њега.
Цијена барела накратко је премашила 118 долара у понедјељак, достигавши највиши ниво од љета 2022. након почетка сукоба у Украјини.
"Овај раст је врло мала цијена за мир и сигурност Сједињених Држава и свијета", устврдио је Трамп на својој мрежи Трут Сошал.
У интервјуу који је у недјељу објавио "Тајмс оф Израел" Трамп је рекао да ће прекид непријатељстава бити "заједничка" одлука њега и израелског премијера Бењамина Нетанјахуа.
Током викенда Израел је објавио да је напао неколико складишта горива у Техерану.
Густи црни дим из бомбардованих резервоара нафте у недјељу је иранску пријестоницу уронио у апокалиптични мрак, уз мирис паљевине.
Према најновијим подацима иранског Министарства здравства, више од 1.200 људи је убијено, а више од 10.000 цивила рањено, тврдње које АФП није успио провјерити.
Израел је у понедјељак ујутро такође објавио да је наставио нападе на "инфраструктуру Хезболаха" у Бејруту.
