Металном палицом претукли тинејџера (15)

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Д. П. (20), М. Б. (20) и В. Р. (20) из Краљева, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешка тјелесна повреда у саизвршилаштву.
Они се сумњиче да су, током викенда, у ноћним сатима, у Доситејевој улици у Краљеву, напали тинејџера (15) и задали му више удараца рукама и металном палицом.
Повријеђени малољетник је са тешким тјелесним повредама збринут у Општој болници "Студеница" у Краљеву.
Осумњиченима Д. П. и М. Б. је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Краљеву, док ће В. Р., уз кривичну пријаву, бити приведен истом тужилаштву, преноси Курир.
