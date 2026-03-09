Logo
Металном палицом претукли тинејџера (15)

Аутор:

АТВ

09.03.2026

16:13

Коментари:

0
Фото: Танјуг

Припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Д. П. (20), М. Б. (20) и В. Р. (20) из Краљева, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешка тјелесна повреда у саизвршилаштву.

Они се сумњиче да су, током викенда, у ноћним сатима, у Доситејевој улици у Краљеву, напали тинејџера (15) и задали му више удараца рукама и металном палицом.

Болница

Хроника

Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

Повријеђени малољетник је са тешким тјелесним повредама збринут у Општој болници "Студеница" у Краљеву.

Осумњиченима Д. П. и М. Б. је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Краљеву, док ће В. Р., уз кривичну пријаву, бити приведен истом тужилаштву, преноси Курир.

