Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници

Драматичне сцене одиграле су се у једном хотелу у Алсфелду у раним јутарњим сатима у недјељу. Неколико гостију изненада се пожалило на озбиљне здравствене проблеме. Хитне службе су алармиране око 3 сата ујутру.
Болничари у заштитној опреми превезли су 13 гостију хотела у болнице. Сумња се на тровање храном.
Према писању листа БИЛД, многи гости су патили од дијареје и повраћања. Ова обољења изазвала су велику хитну интервенцију у Хесену. Полиција и ватрогасне службе су позване на лице мјеста. Оперативни центар активирао је хитни код "МАНВ 20", што значи инцидент са великим бројем повријеђених.
На лице мјеста стигао је велики број амбулантних возила и медицинских тимова. Спасиоци су збрињавали обољеле на лицу мјеста и 13 особа превезли у болнице. Према писању листа Фулдаер Зеитунг, пет пацијената је у критичном стању.
"Још није јасно од чега људи болују. Могуће је да је у питању Норовирус инфекција, нека друга инфекција или тровање храном. Службеници Канцеларије за ветеринарска питања и заштиту потрошача били су на лицу мјеста и узели узорке хране. Они се сада испитују у државној лабораторији у Хесену.", рекла је потпаролка.
Такође још није јасно да ли су сви погођени, за које се наводи да су дио туристичке групе, претходно јели у хотелу или у неком ресторану. Истрага је и даље у току, преноси Телеграф.
