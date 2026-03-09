Опака болест крије се иза тегоба са варењем: Ране симптоме често занемарујемо

Аутор:АТВ
09.03.2026
15:33
Коментари:0
Рани симптоми рака желуца често личе на гастритис или пробавне сметње, због чега многи људи касно потраже помоћ.
Канцери који погађају систем за варење постају све чешћи широм свијета. Многи од ових карцинома развијају се споро и не морају изазвати јасне симптоме у раним фазама.
Пошто знаци често изгледају слично уобичајеним проблемима са варењем попут киселости или гастритиса, људи имају тенденцију да их игноришу или се ослањају на самолјечење. Међутим, љекари кажу да рано препознавање знакова упозорења може играти кључну улогу у дијагнози и лијечењу.
Рак гастроинтестиналног тракта (ГИ) утиче на органе одговорне за варење и апсорпцију хранљивих материја. Пошто ови карциноми могу напредовати непримјетно, рана свијест је кључна. Доктор Г. Гириша, водећег консултанта – хируршка онкологија у болници СПАРСХ, Хенур Роад, Бангалоре, објаснио је за портал Онлyмyхеалт гастроинтестиналне карциноме, њихове симптоме и како се рак желуца може рано открити.
Гастроинтестинални карциноми се односе на карциноме који се развијају у органима који учествују у варењу. Према ријечима доктор Гириша, карциноми гастроинтестиналног тракта утичу на систем за варење и органе одговорне за апсорпцију хранљивих материја из хране. Ови карциноми укључују оне који се развијају у једњаку, желуцу, јетри, жучним каналима, жучној кеси, панкреасу, танком цријеву, дебелом цреву, ректуму, анусу и слијепом цријеву.
Он објашњава да се многи карциноми гастроинтестиналног тракта развијају тихо.
"Многи карциноми гастроинтестиналног тракта развијају се тихо, због чега рано откривање постаје изузетно важно", каже он, додајући да се симптоми у раним фазама често занемаре јер људи немају довољно свијести.
Фактори начина живота, гојазност, инфекције, генетика и прехрамбене навике су међу главним доприносиоцима овим карциномима.
Дигестивни тракт се протеже од уста до ануса, и рак се може развити било где дуж овог пута. Међутим, неки органи су чешће погођени од других. Доктор Гириш напомиње да су једњак, желудац, дебело црево, ректум, јетра и панкреас међу најчешће погођеним органима.
Он објашњава да свака врста рака гастроинтестиналног тракта може показивати различите симптоме у зависности од захваћеног органа. Међутим, рана дијагноза и благовремено лијечење могу значајно побољшати шансе за опоравак.
Рак желуца је један од главних типова рака гастроинтестиналног тракта и обично почиње у унутрашњој слузокожи желуца. Доктор Гириш објашњава да болест често почиње као чир на слузокожи желуца.
"Слично гастритису, пацијенти могу у почетку осјетити нелагодност у горњем дијелу стомака након јела, осјећај пуноће, пецкање, губитак апетита и повраћање", каже он.
Како стање напредује, симптоми могу постати примјетнији. Крварење из чира може довести до анемије и опште слабости, док се боја столице може промијенити у црну или тамно-катранасту столицу. Постепено се могу јавити и губитак тежине и умор.
Додаје да је рак желуца често повезан са одређеним факторима ризика, укључујући:
љекар у бијелом мантилу показује хемијском на чир на желуцу приказан на пресјеку макете људског желуца
Пошто рани симптоми подсјећају на гастритис, многи људи одлажу љекарску консултацију.
Рани знаци упозорења на рак желуца
Рак желуца у раној фази може изазвати суптилне симптоме које је лако игнорисати.
Доктор Гириш објашњава да неки од раних знакова упозорења укључују необјашњив губитак апетита, упорну нелагодност у стомаку и постепени губитак тежине.
Он напомиње да многи људи погрешно схватају ове симптоме као киселост или лоше варење и настављају са самолијечењем, што одлаже дијагнозу. Љекари препоручују консултације са специјалистом ако симптоми проблема са варењем трају дуже вријеме или се често враћају.
Симптоми рака гастроинтестиналног тракта које никада не треба игнорисати
Иако су многи проблеми са варењем безопасни, одређене симптоме увијек треба медицински проценити. Према ријечима др Гириша, упозоравајући знаци које не треба игнорисати укључују:
упорни бол у стомаку
Он објашњава да ови симптоми не морају нужно значити рак, али свакако захтијевају одговарајућу медицинску процјену.
Девојка сједи на кревету и држи се за главу и стомак од бола
Лијечење карцинома гастроинтестиналног тракта зависи од неколико фактора, укључујући врсту рака, захваћени орган, стадијум болести и опште здравље пацијента. Доктор Гириш објашњава да се у зависности од стања користи неколико приступа лечењу. То укључује:
имунотерапију у многим случајевима, љекари комбинују више третмана како би постигли боље резултате.
Истраживање такође истиче растући глобални терет гастроинтестиналних карцинома. Студија објављена у часопису „Тхе Ланцет Гастроентерологy & Хепатологy“ извјештава да карциноми гастроинтестиналног тракта чине значајан удио у глобалним случајевима рака, посебно карциноми желуца, јетре, панкреаса и колоректалног региона. Студија је такође нагласила да рано откривање и скрининг играју главну улогу у побољшању стопе преживљавања, посебно код карцинома који често показују симптоме тек у каснијим фазама.
Рак гастроинтестиналног тракта утиче на органе за варење, а рани симптоми често личе на обичне тегобе. Обратите пажњу на упоран бол, промјене столице и необјашњив губитак тежине, преноси Курир.
