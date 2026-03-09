Дјевојчица имала честе главобоље, вртоглавице и мучнину: Љекари јој урадили крвну слику, па се шокирали

Извор:
На улици данас готово да нема тинејџера који са собом не носи "вејп", а једна, наизглед, обична тинејџерска навика коштала је здравља тринаестогодишњу дјевојчицу из Србије. Иако су први лабораторијски и дијагностички налази били уредни, родитељи нису жељели да одустану већ су наставили да истражују, а онда је услиједио шок! О томе свједочи у ТикТок објави доктор Милош Првановић.
Како је доктор Милош Првановић, у чијој је установи дјевојчица прегледана, испричао, родитељи су је довели због честих главобоља, вртоглавица, мучнина, повраћања и хроничне малаксалости које су трајале мјесецима.
- Дође нама јуче једна дјевојчица од 13 година. Довели су је родитељи. Има честе главобоље, мучнине, повраћање, вртоглавице и хроничну малаксалост већ пар мјесеци. Погледамо ми њене лабораторијске налазе. Видимо да је све у реду, али родитељи су забринути били па су одрадили сликање цервикалног дијела кичме који је идеалан - започео је он причу на свом ТикТок налогу.
Међутим, дјевојчица је била изразито блиједа, са тамним колутовима око очију и видјело се да нешто није како треба.
- Провјеримо цервикални дио нашим апаратима за киропрактику које радимо за физикално-медицинско, видимо све је у реду. Али, проток, који смо измјерили са нашом ЦРТП акупресуром, био је јако слаб, неких 0,30-0,50, а код адолесцената треба да буде 340-380 - наводи доктор.
Како би утврдили шта се догађало са овом тинејџерком, одрадили су микробиолошки налаз крви и имали су шта и да виде, каже он.
- Тотално слијепљена крвна слика, без кисеоника. Видимо и јако велике колоније бактерија. Видимо и присуство живе у крви. Видимо да су ћелије тотално празне, оштећене су неких 70-80%. Фали витамина и селена, омега масти су у катастрофалном стању - открио је доктор.
Даљом анализом љекари су утврдили да је узрок ове озбиљне клиничке слике прекомјерно конзумирање електронских цигарета (вејпова), које је дјевојчица користила, како је навео, у "ненормалним количинама".
- Оно што видимо је присуство амонијака и никотина абнормално велико. За њених 13 година ово није нормалан налаз крви. Тако да, родитељи, водите рачуна шта конзумирају ваша дјеца, јер управо од оваквих ствари долази до аутоимуних обољења - упозорио је доктор.
Процес чишћења организма у оваквим случајевима, прича он, траје од 6 до 9 мјесеци, а код неких и до годину, годину и по дана.
- Значи да морамо да будемо ригорозно дисциплиновани према храни, према уношењу минерала, витамина. Морамо да водимо рачуна о енергетским пићима, овде се види и да је тога било у крви, и свашта нешто што можемо наћи од тих вјештачких арома и хормона што деца уносе из те савремене индустрије, морате да водите рачуна, да та дјеца живе што здравије, будите строги као што су некад били према нама - нагласио је.
