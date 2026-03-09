Logo
Large banner

Дјевојчица имала честе главобоље, вртоглавице и мучнину: Љекари јој урадили крвну слику, па се шокирали

Извор:

Курир

09.03.2026

08:34

Коментари:

0
bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

На улици данас готово да нема тинејџера који са собом не носи "вејп", а једна, наизглед, обична тинејџерска навика коштала је здравља тринаестогодишњу дјевојчицу из Србије. Иако су први лабораторијски и дијагностички налази били уредни, родитељи нису жељели да одустану већ су наставили да истражују, а онда је услиједио шок! О томе свједочи у ТикТок објави доктор Милош Првановић.

Како је доктор Милош Првановић, у чијој је установи дјевојчица прегледана, испричао, родитељи су је довели због честих главобоља, вртоглавица, мучнина, повраћања и хроничне малаксалости које су трајале мјесецима.

- Дође нама јуче једна дјевојчица од 13 година. Довели су је родитељи. Има честе главобоље, мучнине, повраћање, вртоглавице и хроничну малаксалост већ пар мјесеци. Погледамо ми њене лабораторијске налазе. Видимо да је све у реду, али родитељи су забринути били па су одрадили сликање цервикалног дијела кичме који је идеалан - започео је он причу на свом ТикТок налогу.

Налази крви открили све

Међутим, дјевојчица је била изразито блиједа, са тамним колутовима око очију и видјело се да нешто није како треба.

- Провјеримо цервикални дио нашим апаратима за киропрактику које радимо за физикално-медицинско, видимо све је у реду. Али, проток, који смо измјерили са нашом ЦРТП акупресуром, био је јако слаб, неких 0,30-0,50, а код адолесцената треба да буде 340-380 - наводи доктор.

Како би утврдили шта се догађало са овом тинејџерком, одрадили су микробиолошки налаз крви и имали су шта и да виде, каже он.

- Тотално слијепљена крвна слика, без кисеоника. Видимо и јако велике колоније бактерија. Видимо и присуство живе у крви. Видимо да су ћелије тотално празне, оштећене су неких 70-80%. Фали витамина и селена, омега масти су у катастрофалном стању - открио је доктор.

Користила вејп у "ненормалним количинама"

Даљом анализом љекари су утврдили да је узрок ове озбиљне клиничке слике прекомјерно конзумирање електронских цигарета (вејпова), које је дјевојчица користила, како је навео, у "ненормалним количинама".

- Оно што видимо је присуство амонијака и никотина абнормално велико. За њених 13 година ово није нормалан налаз крви. Тако да, родитељи, водите рачуна шта конзумирају ваша дјеца, јер управо од оваквих ствари долази до аутоимуних обољења - упозорио је доктор.

Колико траје процес чишћења организма

Процес чишћења организма у оваквим случајевима, прича он, траје од 6 до 9 мјесеци, а код неких и до годину, годину и по дана.

- Значи да морамо да будемо ригорозно дисциплиновани према храни, према уношењу минерала, витамина. Морамо да водимо рачуна о енергетским пићима, овде се види и да је тога било у крви, и свашта нешто што можемо наћи од тих вјештачких арома и хормона што деца уносе из те савремене индустрије, морате да водите рачуна, да та дјеца живе што здравије, будите строги као што су некад били према нама - нагласио је.

(Курир)

Подијели:

Тагови :

вејп

liječenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Језиве сцене: Аутом покосио тинејџера (17) на мотору, љекари му се боре за живот

2 ч

0
Посљедице напада: Нафтна компанија прогласила вишу силу и обуставила испоруке

Свијет

Посљедице напада: Нафтна компанија прогласила вишу силу и обуставила испоруке

2 ч

0
Нови ајатолах се потписао на ракету и гађао Израел

Свијет

Нови ајатолах се потписао на ракету и гађао Израел

2 ч

0
Познато кад Ђоковић поново излази на терен у Индијан Велсу

Тенис

Познато кад Ђоковић поново излази на терен у Индијан Велсу

2 ч

0

Више из рубрике

Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу

Здравље

Требиње: Успјешно урађени први захвати из области болести срца

21 ч

0
Слаткиши

Здравље

Ови трикови ће вам помоћи да престанете јести када сте под стресом

1 д

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Најјачи јутарњи напитак за цријева и јетру

1 д

0
ОЦ Јахорина

Здравље

Елек: Ове зимске сезоне ОЦ Јахорина остварила добит од 1.022.000 КМ

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Умрла Мила Моралић

10

35

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

10

25

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

10

13

Пијан вриштао и викао, па ухапшен

10

12

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner