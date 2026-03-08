Logo
Large banner

Требиње: Успјешно урађени први захвати из области болести срца

Извор:

СРНА

08.03.2026

13:00

Коментари:

0
Болница „Свети архиђакон Стефан, 9.јануар“ у Требињу
Фото: АТВ

У новој болници у Требињу успјешно су урађени први сложени прегледи и захвати из области болести срца, што пацијентима из Херцеговине омогућује да више не морају да иду у велике медицинске центре у Фочи и Бањалуци.

Вршилац дужности директора Универзитетско-клиничког центра Републике Српске /УКЦ/ Никола Шобот рекао је да су током викенда показали припремљеност и функционалност требињске болнице за најзахтјевније захвате из области кардиоваскуларне медицине, наводећи да је ово ново поглавље у збрињавању срчаних болесника у регији Херцеговине.

"У сали за катетеризацију у новој болници у Требињу јуче смо успјешно извели прве процедуре из области дијагностике, односно коронографије. Осим тога, одрађена је и неинвазивна дијагностика у кардиоваскуларној медицини", изјавио је Шобот на конференцији за новинаре.

Он је истакао да је постигнута и приправност током 24 часа за све пацијенте са акутним инфарктом миокарда, што раније није постојало у тој болници.

То је, како је истакао, веома важан корак не само за Херцеговину него и за Републику Српску, с обзиром на то да ни Херцег Нови ни Дубровник немају ту врсту приправности, што Требиње претвара у регионални здравствени центар.

Шобот је нагласио да је опремљеност требињске болнице на врхунском нивоу, те је честитао свим запосленима и грађанима Требиња и Херцеговине на добрим условима у болници.

Директор Болнице "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу Недељко Ламбета најавио је да ће од сутра свим грађанима бити доступна и магнетна дијагностика и да те прегледе могу заказати код породичног доктора.

"У ангио-сали јуче су изведене три процедуре, пацијенти су стабилно и већ данас би требало да буду пуштени кући", рекао је Ламбета.

Он је додао да пацијенти из Херцеговине више неће морати да иду у Фочу и Бањалуку јер ће ангио-сала бити доступна 24 часа, гдје ће интервенисати доктори из Бањалуке или Београда, а у наредном периоду и из других центара.

Ламбета је додао да је од прошле седмице у требињској болници у функцији и ЦТ.

Он је замолио грађане за стрпљење, наводећи да је кол-центар болнице намијењен за позиве за заказивање прегледа или да се добије нека информација у вези са контролним прегледима.

Нова болница у Требињу "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар", у коју је уложено више од 120 милиона КМ, опремљена је најсавременијом медицинском опремом, простире се на 41.080 метара квадратних уређене површине, а свечано је отворена 5. јануара.

Са више од 20 служби и одјељења, 223 кревета и савременом медицинском опремом, пацијентима ће бити доступна здравствена заштита на највишем нивоу.

Подијели:

Таг :

Bolnica Trebinje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Слаткиши

Здравље

Ови трикови ће вам помоћи да престанете јести када сте под стресом

20 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Најјачи јутарњи напитак за цријева и јетру

1 д

0
ОЦ Јахорина

Здравље

Елек: Ове зимске сезоне ОЦ Јахорина остварила добит од 1.022.000 КМ

2 д

0
Умор

Здравље

Прољећни умор је стваран: Нутрициониста открива које намирнице подижу серотонин

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

22

Раул Гонзалес нови тренер Партизана

17

05

Мајка и кћерка погинуле у стравичној несрећи код Шапца!

17

03

Има 28 година, троје д‌јеце и кредит: Смислио је начин да заради и прехрани породицу, а купци му долазе чим изнесе робу

16

59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

16

56

"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner