Требиње: Успјешно урађени први захвати из области болести срца

СРНА
08.03.2026
13:00
У новој болници у Требињу успјешно су урађени први сложени прегледи и захвати из области болести срца, што пацијентима из Херцеговине омогућује да више не морају да иду у велике медицинске центре у Фочи и Бањалуци.
Вршилац дужности директора Универзитетско-клиничког центра Републике Српске /УКЦ/ Никола Шобот рекао је да су током викенда показали припремљеност и функционалност требињске болнице за најзахтјевније захвате из области кардиоваскуларне медицине, наводећи да је ово ново поглавље у збрињавању срчаних болесника у регији Херцеговине.
"У сали за катетеризацију у новој болници у Требињу јуче смо успјешно извели прве процедуре из области дијагностике, односно коронографије. Осим тога, одрађена је и неинвазивна дијагностика у кардиоваскуларној медицини", изјавио је Шобот на конференцији за новинаре.
Он је истакао да је постигнута и приправност током 24 часа за све пацијенте са акутним инфарктом миокарда, што раније није постојало у тој болници.
То је, како је истакао, веома важан корак не само за Херцеговину него и за Републику Српску, с обзиром на то да ни Херцег Нови ни Дубровник немају ту врсту приправности, што Требиње претвара у регионални здравствени центар.
Шобот је нагласио да је опремљеност требињске болнице на врхунском нивоу, те је честитао свим запосленима и грађанима Требиња и Херцеговине на добрим условима у болници.
Директор Болнице "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар" у Требињу Недељко Ламбета најавио је да ће од сутра свим грађанима бити доступна и магнетна дијагностика и да те прегледе могу заказати код породичног доктора.
"У ангио-сали јуче су изведене три процедуре, пацијенти су стабилно и већ данас би требало да буду пуштени кући", рекао је Ламбета.
Он је додао да пацијенти из Херцеговине више неће морати да иду у Фочу и Бањалуку јер ће ангио-сала бити доступна 24 часа, гдје ће интервенисати доктори из Бањалуке или Београда, а у наредном периоду и из других центара.
Ламбета је додао да је од прошле седмице у требињској болници у функцији и ЦТ.
Он је замолио грађане за стрпљење, наводећи да је кол-центар болнице намијењен за позиве за заказивање прегледа или да се добије нека информација у вези са контролним прегледима.
Нова болница у Требињу "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар", у коју је уложено више од 120 милиона КМ, опремљена је најсавременијом медицинском опремом, простире се на 41.080 метара квадратних уређене површине, а свечано је отворена 5. јануара.
Са више од 20 служби и одјељења, 223 кревета и савременом медицинском опремом, пацијентима ће бити доступна здравствена заштита на највишем нивоу.
