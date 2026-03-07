Logo
Најјачи јутарњи напитак за цријева и јетру

07.03.2026

12:38

Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Надутост може да поквари чак и најљепши дан – али шта ако вам кажемо да постоји једноставан јутарњи напитак који може да вам помогне да је заборавите?

Овај моћни напитак чисти јетру и покреће цријева тако да пробава ради као сат. Само један гутљај сваког јутра и брзо ћете осјетити разлику у свом тијелу и расположењу.

Најбоље средство превенције за здраву јетру је њено свакодневно чишћење – свако јутро на празан стомак попијте кашику маслиновог уља помијешаног са кашиком лимуновог сока. Јетра ће вам речи „хвала“! Након тога можете уживати у доручку.

Овај „коктел“ можете припремати цијели живот, јер су оба састојка уобичајена свакодневна храна. Послије првог мјесеца осјетићете промјене. Ваш изглед ће се побољшати, тамни кругови испод очију ће нестати, тен ће постати свјежији, а изглед ће се подмладити.

Цријева ће радити као сат, заборавићете на затвор и проблеме са варењем. Осјећаћете се здраво са много више енергије.

Маслиново уље и лимун су сваки за себе јако здрави, али у комбинацији чине универзални лијек против свакаквих тегоба, а уопштено чине чуда за организам и превентиву болести. Заједно ове двије намирнице чине најјачи јутарњи напитак, противупалну бомбу коју би требало конзумирати сваког дана, пише Крстарица.

Маслиново уље, као ниједан други производ, помаже у отварању канала јетре и жучне кесе. Жуч је активна у процесу варења и убрзава рад ваших цријева. Лимун и брусница имају исти ефекат на варење.

Овај текст је информативног карактера и не представља медицински савјет. За све здравствене одлуке консултујте свог љекара.

crijeva

