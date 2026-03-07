Воцап уводи претплату

07.03.2026
Воцап развија нову опционалну претплату за кориснике стандардне апликације која ће донијети додатне функције у замјену за месечну накнаду.
Нова услуга носи назив Воцап Плус и тренутно је у фази развоја за Андроид и иОС уређаје.
Једна од главних новина биће проширене опције персонализације апликације. Корисници ће моћи да мијењају тему, икону апликације и акцентне боје интерфејса, уз избор од 14 нових икона и више различитих шема боја.
Претплата би требало да донесе и значајно повећање броја пинованих разговора. Док је у стандардној верзији могуће фиксирати три чета на врху листе, корисници Плус пакета моћи ће да пинују чак 20 разговора, преноси WABetaInfo.
Претплатници ће такође добити приступ ексклузивним мелодијама звона за позиве у апликацији, које ће омогућити лакшу персонализацију нотификација. У плану су и додатни елементи као што су ексклузивни стикери и напредније реакције на поруке, које би могле бити интерактивније и визуелно богатије.
Важно је нагласити да ће претплата бити потпуно опционална. Све основне функције апликације - слање порука, гласовни и видео позиви, групни chatovi, дељење медија и безбједносне опције -остаће бесплатне за све кориснике.
Воцап за сада није објавио цену претплате нити датум званичног лансирања, а могуће је да ће се неке функције променити пре него што услуга постане доступна широј јавности.
