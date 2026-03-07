Logo
Large banner

Ови знакови не знају да се носе са животним изазовима

Извор:

Индекс

07.03.2026

15:20

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Животне тешкоће су дио свакодневице и свако се са њима носи на свој начин. Неки људи брзо проналазе рјешења и остају мирни чак и у стресним ситуацијама.

За друге, такви тренуци могу бити тежи јер их несигурност, страх или претерана осјетљивост лако избаце из равнотеже. Према астрологији, одређени хороскопски знаци су склонији да реагују управо на овај начин. Вјерује се да људи рођени под сљедећим знаковима понекад теже реагују са животним изазовима.

Риба

Људи рођени у знаку Риба често су веома осјетљиви и емотивни. Када се суоче са проблемима, лако их преплаве осјећања и сумње. Умјесто да одмах потраже рјешење, понекад се повлаче у свој свијет или покушавају да избјегну ситуацију. Због тога, стрес може да их погоди више него друге.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

Тек када се смире и добију подршку своје околине, лакше проналазе снагу да се суоче са изазовима.

Рак

Ракови су познати по својој емотивности и јакој повезаности са људима око себе. Када се појаве проблеми, често их доживљавају веома лично. Брига и страх могу их навести да превише размишљају о свакој ситници. У таквим тренуцима могу постати несигурни и повући се у себе. Тек када се осјећају сигурно и подржано, поново проналазе стабилност.

Вага

Људи рођени у знаку Ваге често избјегавају сукобе и тешке одлуке. Када се суоче са озбиљним проблемом, понекад дуго одлажу доношење одлуке. Ова неодлучност може додатно повећати стрес и створити осјећај притиска. Ваге често траже равнотежу и мир, па им напете ситуације тешко падају. Због тога се понекад чини да не знају како да се носе са изазовима који захтијевају брзу реакцију.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова четири знака нису заинтересована за озбиљне везе

Занимљивости

Ова четири знака нису заинтересована за озбиљне везе

1 д

0
Евро паре новац

Занимљивости

Пуни се новчаник: Овај знак до априла заборавља беспарицу

1 д

0
Ова 2 знака хороскопа излазе из сиромаштва и улазе право у изобиље

Занимљивости

Ова 2 знака хороскопа излазе из сиромаштва и улазе право у изобиље

1 д

0
Шта нам звијезде доносе данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

1 д

0

Више из рубрике

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

Занимљивости

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

5 ч

0
Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Занимљивости

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

5 ч

0
Зашто је неретва најхладнија

Занимљивости

Уљез у Неретви: Еколози тврде да је мутант

7 ч

0
Отворен Музеј серијских убица: Траје само 45 минута

Занимљивости

Отворен Музеј серијских убица: Траје само 45 минута

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner