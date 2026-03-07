Отворен Музеј серијских убица: Траје само 45 минута

Извор:
Танјуг
07.03.2026
13:12
У италијанском граду Ђенови отворен је Музеј серијских убица, највећа изложбена поставка те врсте у Италији, која кроз 16 тематских одјељака представља развој модерне криминологије и профила познатих злочинаца.
Поставка обухвата случајеве италијанских серијских убица попут Доната Биланчије, Леонарде Ћанчулија и такозваног "Чудовишта из Фиренце", али и међународно познатих криминалаца као што су Џефри Дамер, Џон Вејн Гејси и Андреј Чикатило, пренела је Анса.
Изложба, која траје око 45 минута и укључује вишејезични аудио-водич, омогућава посјетиоцима да се упознају са психолошким профилима убица и динамиком њихових злочина.
Кустоси наводе да се музеј уклапа у растуће међународно интересовање за теме "правог злочина", а поставка обухвата и теорије италијанског криминолога Чезара Ломброза, као и сегменте посвећене америчким методама погубљења у 20. веку, укључујући електричну столицу и смртоносну инјекцију.
